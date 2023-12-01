Стало відомо, як можна уникнути підвищення тарифу на передачу електроенергії

"Гірничо-металургійний комплекс сьогодні є основним донором для наших Збройних Сил. Наші компанії вкладають шалені ресурси для того, щоб сьогодні допомогти армії. Це і закупівля всього, що необхідно, з погодженням з відповідними підрозділами Сил оборони, і інші види допомоги. І дуже багато уваги приділяється роботі з ветеранами – адже у нас багато працівників вже мобілізовані", - наголосив Біленький.

Водночас, за його словами, через постійне зростання тарифів галузь занурюється дедалі глибше у кризу, і втрачає можливість допомагати - йдеться вже не про розвиток, а про виживання галузі.

"Монопольну продукцію, яку можна продати за будь-якого ціну, ми не випускаємо. А те, що ми виробляємо, на жаль, через зростання тарифів стає неконкурентоспроможним, і у нас або дуже суттєво зменшуються обсяги виробництва, або деякі підприємства мають закриватися або чекати кращих часів. Але зупинка означає втрату кадрового потенціалу - ми просто не зберемо потім кваліфікованих працівників", - пояснив експерт.

Він висловив впевненість, що "Укренерго" має домовитися з партнерами про реструктуризацію заборгованості, та стримати тарифи від зростання - адже від цього у кінцевому результаті виграють всі.

"В першу чергу виграє саме "Укренерго", яке позбудеться необхідності в короткостроковій перспективі десь знаходити величезні кошти на погашення кредитів, а зможе це робити у спокійному режимі у післявоєнний період. Адже, якщо підвищити тариф, поки у нас є руїни економіки, у нас не лишиться того, хто платитиме податки. Тому на рівні Кабінету міністрів ці питання мають якось розглядатися", - резюмував Біленький.

Як відомо, НКРЕКП попередньо погодила збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Кошти від підвищення будуть спрямовані на погашення кредитів компанії.

Виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила, що логіки у підвищенні тарифу "Укренерго" немає, адже компанія має підтримку та допомогу від західних партнерів і може залучити додаткове фінансування.