Який ювілей не можна святкувати, бо зваляться проблеми і безгрошів'я

Святкування цього ювілею може обернутися проблемами

Мова йде про 40-річчя, і на те є свої причини. Заборони святкування цієї дати є в християнстві, астрології, нумерології, народних прикметах тощо.

Для чоловіків і жінок 40 років - певний рубіж, коли ще багато сил і ресурсу, але ви вже набралися досвіду і мудрості. Багато хто хоче відзначати таку дату помпезно і з розмахом, але треба знати про можливі наслідки.

Що говорить християнство

Перша асоціація із цифрою 40 в релігійному розрізі - це вшанування померлого на 40-й день. Згідно з віруванням, душа людини стільки часу знаходиться на землі після своєї смерті.

В Біблії цифра 40 згадується неодноразово: 40 днів тривав Всесвітній потоп, 40 років блукав єврейський народ пустелею, через 40 днів після розп'яття Ісус вознісся на небеса.

Напевно, саме тому у свідомості людей відклалося, що ця цифра пов'язана зі стражданнями, смертю, нещастями.

Тлумачення народних прикмет про 40-річчя

В народі вірять, якщо чоловік відсвяткує 40-річчя, до 50-річчя він не доживе. А для жінки після 40 часто приходить біологічне старіння, тож святкувати тут особливо нічого.

Езотерики кажуть, що з приходом сорокаріччя енергетика людини слабшає, і якщо серед гостей знайдеться хтось "з лихим оком", то може наврочити ювіляра, забрати його силу та щастя.

Що думають астрологи

В астрології існує думка, що в момент, коли людині виповнюється сорок років, на її життя починають впливати Плутон і Уран. Ці планети є передвісниками радикальних змін, більшість з яких є негативними.

Це можуть бути нещасні випадки, кризи, негаразди з грошима, розлучення, проблеми зі здоров'ям.

Що не можна робити у день народження

Незалежно від дати категорично заборонено у свій день народження: