Який вік вашого собаки за людськими мірками: простий спосіб визначення

Багатьох власників собак цікавить, який вік їхнього улюбленця за людськими мірками. Втім як це визначити? Вчені вже не одноразово намагалися вивести формули, які б допомогли зробити перерахунок "собачих" років на людські.
Про те, як це можна зробити, розповідаємо у матеріалі нижче.
У середині ХХ століття поширилась теорія, згідно з якою, 1 рік собаки дорівнює 7 людським. В основі такого підрахунку лежала думка, що людина в середньому живе 70 років, а собака - 10.
Цей спосіб визначення віку тварини хоч і є найпростішим, втім він не зовсім відповідає реальності й багато вчених уже відмовились від нього.
Французький ветеринар А. ЛеБо запропонував іншу теорію підрахунку. Він розглянув загальні етапи розвитку людини і собаки, та взяв до уваги прискорений розвиток цуценяти.
Вчений порівнював вік статевого дозрівання, зрілості і тривалість життя. За його версією перший рік життя собаки дорівнює 15 людським, дворічна тварина - 24-річній людині, а кожний наступний рік відповідає 4 людським.
Втім ветеринар не взяв до уваги особливостей розвитку окремих порід, а з часом виявилось, що розмір тварини впливає на тривалість її життя.
Сучасні дослідники стверджують, що тривалість життя собаки залежить від його розмірів. Для класифікації тварин поділили на 4 вагові категорії.
А саме:
Вчені визначили, що до 3-4 років собаки розвиваються однаково, 3-річна тварина відповідає 28-річній людині. А потім гіганти продовжують старіти, майже не знижуючи темпів (що суперечить теорії ЛеБо).
У середніх за величиною собак темпи старіння сповільнюються - чим він менше важить тварина, тим менше старіє.
У собак дрібних порід після 3-х річного віку кожен наступний прирівнюється до 4 людських, у середніх - до 4,5 років, а у великих - до 5 років.
Таблиця співвідношення "собачих" років і людських (скриншот)
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