Який вік вашого собаки за людськими мірками: простий спосіб визначення

Спрощена методика

У середині ХХ століття поширилась теорія, згідно з якою, 1 рік собаки дорівнює 7 людським. В основі такого підрахунку лежала думка, що людина в середньому живе 70 років, а собака - 10.

Цей спосіб визначення віку тварини хоч і є найпростішим, втім він не зовсім відповідає реальності й багато вчених уже відмовились від нього.

Теорія ЛеБо

Французький ветеринар А. ЛеБо запропонував іншу теорію підрахунку. Він розглянув загальні етапи розвитку людини і собаки, та взяв до уваги прискорений розвиток цуценяти.

Вчений порівнював вік статевого дозрівання, зрілості і тривалість життя. За його версією перший рік життя собаки дорівнює 15 людським, дворічна тварина - 24-річній людині, а кожний наступний рік відповідає 4 людським.

Втім ветеринар не взяв до уваги особливостей розвитку окремих порід, а з часом виявилось, що розмір тварини впливає на тривалість її життя.

Вік собаки за людськими мірками залежить від породи (фото: freepik)

Як визначити "людський" вік свого собаки

Сучасні дослідники стверджують, що тривалість життя собаки залежить від його розмірів. Для класифікації тварин поділили на 4 вагові категорії.

А саме:

Малі породи, вагою до 10 кг, чихуахуа, пудель;

Середні, вагою 10-25 кг, бульдоги;

Великі, вагою 25-45 кг, афганський хорт, лабрадор;

Гігантські, вагою 45 кг, мастиф, дог.

Вчені визначили, що до 3-4 років собаки розвиваються однаково, 3-річна тварина відповідає 28-річній людині. А потім гіганти продовжують старіти, майже не знижуючи темпів (що суперечить теорії ЛеБо).

У середніх за величиною собак темпи старіння сповільнюються - чим він менше важить тварина, тим менше старіє.

У собак дрібних порід після 3-х річного віку кожен наступний прирівнюється до 4 людських, у середніх - до 4,5 років, а у великих - до 5 років.

Таблиця віку собак за людськими мірками

Таблиця співвідношення "собачих" років і людських (скриншот)