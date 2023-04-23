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Який вік вашого собаки за людськими мірками: простий спосіб визначення

Як визначити вік собаки (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Багатьох власників собак цікавить, який вік їхнього улюбленця за людськими мірками. Втім як це визначити? Вчені вже не одноразово намагалися вивести формули, які б допомогли зробити перерахунок "собачих" років на людські.

Про те, як це можна зробити, розповідаємо у матеріалі нижче.

Спрощена методика

У середині ХХ століття поширилась теорія, згідно з якою, 1 рік собаки дорівнює 7 людським. В основі такого підрахунку лежала думка, що людина в середньому живе 70 років, а собака - 10.

Цей спосіб визначення віку тварини хоч і є найпростішим, втім він не зовсім відповідає реальності й багато вчених уже відмовились від нього.

Теорія ЛеБо

Французький ветеринар А. ЛеБо запропонував іншу теорію підрахунку. Він розглянув загальні етапи розвитку людини і собаки, та взяв до уваги прискорений розвиток цуценяти.

Вчений порівнював вік статевого дозрівання, зрілості і тривалість життя. За його версією перший рік життя собаки дорівнює 15 людським, дворічна тварина - 24-річній людині, а кожний наступний рік відповідає 4 людським.

Втім ветеринар не взяв до уваги особливостей розвитку окремих порід, а з часом виявилось, що розмір тварини впливає на тривалість її життя.

Вік собаки за людськими мірками залежить від породи (фото: freepik)

Як визначити "людський" вік свого собаки

Сучасні дослідники стверджують, що тривалість життя собаки залежить від його розмірів. Для класифікації тварин поділили на 4 вагові категорії.

А саме:

  • Малі породи, вагою до 10 кг, чихуахуа, пудель;
  • Середні, вагою 10-25 кг, бульдоги;
  • Великі, вагою 25-45 кг, афганський хорт, лабрадор;
  • Гігантські, вагою 45 кг, мастиф, дог.

Вчені визначили, що до 3-4 років собаки розвиваються однаково, 3-річна тварина відповідає 28-річній людині. А потім гіганти продовжують старіти, майже не знижуючи темпів (що суперечить теорії ЛеБо).

У середніх за величиною собак темпи старіння сповільнюються - чим він менше важить тварина, тим менше старіє.

У собак дрібних порід після 3-х річного віку кожен наступний прирівнюється до 4 людських, у середніх - до 4,5 років, а у великих - до 5 років.

Таблиця віку собак за людськими мірками

Таблиця співвідношення "собачих" років і людських (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, чим не можна годувати собак, бо це може призвести до смерті.

Читайте також про те, як зрозуміти, що ваш собака страждає від болю.

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