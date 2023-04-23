Какой возраст вашей собаки по человеческим меркам: простой способ определения

Упрощенная методика

В середине ХХ века распространилась теория, согласно которой 1 год собаки равен 7 человеческим. В основе такого подсчета лежало мнение, что человек в среднем живет 70 лет, а собака - 10.

Этот способ определения возраста животного хоть и самой простой, он не совсем соответствует реальности и многие ученые уже отказались от него.

Теория ЛеБо

Французский ветеринар А. Лебо предложил другую теорию подсчета. Он рассмотрел общие этапы развития человека и собаки и принял во внимание ускоренное развитие щенка.

Ученый сравнивал возраст полового созревания, зрелости и продолжительности жизни. По его версии первый год жизни собаки равен 15 человеческим, двухлетнее животное - 24-летнему человеку, а каждый следующий год соответствует 4 человеческим.

Впрочем, ветеринар не принял во внимание особенности развития отдельных пород, а со временем оказалось, что размер животного влияет на продолжительность его жизни.

Возраст собаки по человеческим меркам зависит от породы (фото: freepik)

Как определить "человеческий" возраст своей собаки

Современные исследователи утверждают, что продолжительность жизни собаки зависит от ее размеров. Для классификации животных разделили на 4 весовые категории.

А именно:

Малые породы, весом до 10 кг, чихуахуа, пудель;

Средние, весом 10-25 кг, бульдоги;

Большие, весом 25-45 кг, афганская борзая, лабрадор;

Гигантские, весом 45 кг, мастиф, дог.

Ученые определили, что к 3-4 годам собаки развиваются одинаково, 3-летнее животное соответствует 28-летнему человеку. А потом гиганты продолжают стареть, почти не снижая темпов (что противоречит теории ЛеБо).

У средних по размеру собак темпы старения замедляются - чем он меньше весит животное, тем меньше стареет.

У собак мелких пород после 3-х летнего возраста каждый последующий приравнивается к 4 человеческим, у средних - до 4,5 лет, а у больших - к 5 годам.

Таблица возраста собак по человеческим меркам

Таблица соотношения "собачьих" лет и человеческих (скриншот)