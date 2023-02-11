Який вік вашого кота за людськими мірками? Ось як це можна вирахувати

Як вирахувати "людський вік" кота

Зазвичай господарі знають скільки років їхньому улюбленцю. А от ті, хто забрав кота з вулиці чи притулку, можуть лише припускати приблизний вік тварини.

Визначити його може допомогти ветеринар. Ретельний огляд дозволить точно встановити, скільки ж років чотирилапому. Це важливо знати, щоб забезпечувати належний догляд відповідно до його вікових фізіологічних особливостей, підібрати харчування, яке сприятиме його розвитку.

Визначити, який вік кота за людськими стандартами, можна кількома способами.

За принципом аналогії

Потрібно множити реальний вік тварини на сім. Це дає результат, відповідний людським нормам. Але такий перерахунок не зовсім коректний.

Також побутує думка, що за один рік кішка проживає відрізок життя, рівний семи людським рокам. А після досягнення 5 років один рік життя кішки дорівнює 4 рокам життя людини. Через 12 років - кожний рік вважається рівним 3 людським. Втім такий підрахунок також не можна вважати точним.

За спеціальною формулою

Більшість фахівців вважають, що найкращий спосіб визначення віку кішки за людськими стандартами - це складна формула, що враховує різні дані та коефіцієнти.

Відштовхуючись від того, скільки років коту, можна визначити, наскільки він старий чи молодий, згідно з даними спеціальної таблиці. Її склали вчені на основі результатів багаторічних досліджень і спостереженнями за тваринами.

У таблиці слід знайти реальний вік кота, а тоді глянути якому це віку відповідає по людських нормах.

Таблиця людських і котячих років (скриншот)