Який вигляд мають наймодніші спідниці на осінь та зиму: блогерка показала стильні образи на кожен день

Шкіряна спідниця

Речі зі шкіри та еко-шкіри - мастхев на осінь та зиму. У них буде комфортно та тепло навіть у морози, якщо вибирати моделі з утеплювачем.

Шкіряні спідниці блогерша поєднує з різним верхом. Це може бути чорна спідниця та червоний джемпер чи спідниця оливкового відтінку та сірий светр. Також у гардеробі Анук є бордова спідниця зі шкіри, яка зараз у трендах.

Варіанти зі шкіряною спідницею (фото: instagram.com/anoukyve)

Атласна спідниця

Спідниці з шовку та атласу знову на піку популярності. Виберіть приємний шоколадний, бежевий або інший трендовий відтінок, який вам підходить і який підкреслить вашу індивідуальність.

Блогерка носить такий фасон спідниці зі светром оверсайз, який дозволяє створити зручний і вишуканий образ. Вбрання вона доповнила чорним взуттям на низькому ходу, коричневою сумкою-мішком, сонцезахисними окулярами та лаконічними аксесуарами.

Атласна спідниця (фото: instagram.com/anoukyve)

Спідниця з розрізом спереду

Один із ключових трендів - спідниця-олівець із розрізом спереду. Такий фасон дозволить підкреслити фігуру та продемонструвати власне почуття стилю.

Блогерка поєднує таку спідницю з піджаком контрастного кольору та туфлями-човниками на підборах. Завершують вишуканий образ маленький клатч пастельних тонів, сонцезахисні окуляри та яскраві аксесуари у вигляді браслетів та каблучок.

Варіант на побачення чи святковий захід (фото: instagram.com/anoukyve)

Спідниця міні

Короткі спідниці можуть бути в осінньо-зимовому гардеробі. Їх можна поєднувати з теплими светрами та високими чоботями. Наприклад, Анук віддала перевагу спідниці насиченого шоколадного відтінку, яку поєднала зі светром і класичними туфлями-балетками в чорному та бежевому кольорах. Підкреслили вбрання сумочка середнього розміру, сонцезахисні окуляри та мінімальна кількість аксесуарів.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)