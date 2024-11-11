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Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Понеділок 11 листопада 2024 07:15
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Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео) Як носити сірий светр восени 2024 року (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

У гардеробі кожної модниці є базові речі на осінь та зиму. Це, наприклад, чорні класичні штани, гольфи-водолазки, джинси, теплі в'язані сукні.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як стилізувати звичайний сірий светр, щоб виглядати модно.

Для першого образу блогерка одягла літню сукню на бретельках, капронові колготи, гольфи та високі чорні чоботи на плоскій підошві, які зараз у трендах.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Зверху вона одягла об'ємний сірий гольф, а лінію талії підкреслила тонким шкіряним ременем.

Потім вона зробила напуск, перетягнувши одну частину светра під пояс.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Для другого образу блогерка вибрала стильні джинси прямого крою та чорну майку. Доповнити лук вона вирішила уггами бежевого відтінку.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Потім вона одягла той же сірий светр, передню частину якого вона заправила у джинси. Також вона оголила одне плече. Такий образ підійде для походу в кіно або прогулянки, якщо зверху накинути тепле пальто або пуховик.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Третій образ блогерки також складався з базових речей, які є в гардеробі кожної дівчини, - чорних штанів зі стрілками та футболки. Їх вона доповнила сіро-білими кедами. У прохолоднішу погоду їх можна замінити черевиками на грубій підошві або уггами.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Потім вона одягла той самий теплий светр і заправила його в штани, зробивши невеликий напуск. Також блогерка доповнила лук невеликою сумкою. Зверху можна накинути дублянку-авіатор або короткий пуховик.

Як стилізувати сірий светр: блогерка показала 3 варіанти на кожен день (відео)

Скриншот

Цілком усі образи можна подивитися на відео.

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