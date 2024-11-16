Как выглядят модные юбки на осень и зиму: блогерша показала стильные образы на каждый день

Кожаная юбка

Вещи из кожи и эко-кожи - мастхев на осень и зиму. В них будет комфортно и тепло даже в морозы, если выбирать модели с утеплителем.

Кожаные юбки блогерша сочетает с различным верхом. Это может быть черная юбка и красный джемпер или юбка оливкового оттенка и серый свитер. Также в гардеробе Анук есть бордовая юбка из кожи, которая сейчас в трендах.

Варианты с кожаной юбкой (фото: instagram.com/anoukyve)

Атласная юбка

Юбки из шелка и атласа снова на пике популярности. Выберите приятный шоколадный, бежевый или другой трендовый оттенок, который вам подходит, и который подчеркнет вашу индивидуальность.

Блогерша носит такой фасон юбки со свитером оверсайз, который позволяет создать удобный и при этом изысканный образ. Наряд она дополнила черной обувью на низком ходу, коричневой сумкой-мешком, солнцезащитными очками и лаконичными аксессуарами.

Атласная юбка (фото: instagram.com/anoukyve)

Юбка с разрезом спереди

Один из ключевых трендов - юбка-карандаш с разрезом спереди. Такой фасон позволит подчеркнуть фигуру и продемонстрировать собственное чувство стиля.

Блогерша сочетает такую юбку с пиджаком контрастного цвета и туфлями-лодочками на каблуках. Завершают изысканный образ маленький клатч пастельных тонов, солнцезащитные очки и броские аксессуары в виде браслетов и колец.

Вариант на свидание или праздничное мероприятие (фото: instagram.com/anoukyve)

Юбка мини

Короткие юбки могут быть в осенне-зимнем гардеробе. Их можно сочетать с теплыми свитерами и высокими сапогами. Например, Анук предпочла юбку насыщенного шоколадного оттенка, которую соединила со свитером и классическими туфлями-балетками в черном и бежевом цветах. Подчеркнули наряд сумочка среднего размера, солнцезащитные очки и минимальное количество аксессуаров.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/anoukyve)