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Який вигляд мав Дмитро Кулеба з довгим волоссям: глава МЗС показав архівне фото

Дмитро Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Іванна Пашкевич

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба потішив юзерів архівною сімейною світлиною, на якій він зображений з досить нетиповою для нього довжиною волосся.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram політика.

Який вигляд мав Кулеба 10 років тому

Днями мама глави МЗС Євгенія святкувала день народження. З цієї нагоди політик опублікував з нею фото і присвятив рідній людині теплі слова.

На знімку Кулеба позує у білій сорочці, а його мама - вбранні чорного кольору.

Крім того, чоловік жартома зауважив, що довжина його волосся на фотографії така ж, як і в його мами. Світлину зроблено понад 10 років тому.

"Понад 10 років тому в мене волосся було не коротшим, ніж у мами. Сьогодні в неї день народження. І я бажаю їй одного - довгого і щасливого життя. Вдячний за все. За підтримку протягом усього життя. Особливо зараз. Люблю і завжди буду поруч", - ніжно написав політик.

Дмитро Кулеба з мамою (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

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Дмитро Кулеба