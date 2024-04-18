ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому: архівне фото

Четвер 18 квітня 2024 15:47
UA EN RU
Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому: архівне фото Дмитро Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Юлія Любченко

Дмитро Кулеба з нагоди свого ділового візиту до Італії вирішив показати архівне фото, яке напряму пов’язане з цією країною.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories міністра.

Дмитро Кулеба показав архівне фото 30-річної давнини

Міністр закордонних справ України неочікувано вирішив поділитися архівною фотокарткою, на якій чоловік зображений у віці 13 років. За його словами, у той період він приїхав на південь Італії.

"30 років тому на південь Італії у складі групи українських дітей приїхав цей 13-річний хлопець. Жив у простій італійській родині. З того часу італійці - як рідні", - пише Кулеба.

Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому: архівне фото

Скриншот

Певно, ці спогади й досі є приємними для Дмитра, адже зараз він має змогу напряму співпрацювати з представниками Італії та їздити до різних міст країни з робочими й дуже важливими візитами.

Варто сказати, що на фото Кулеба посміхається і виглядає доволі щасливою дитиною. Але наступною історією міністра стала новина про його робочі моменти з італійцями.

"Прибув до Італії для роботи на міністерській зустрічі G7. Попереду багато переговорів із ключовими союзниками у розвиток контактів Володимира Зеленського", - зазначає Кулеба.

Та за його словами, ключове завдання нашого президента незмінне - це “Патріоти” та інші системи для захисту наших людей від російського терору.

Виходить, спогад Дмитра про життя в Італії, не є безпідставним. І таким чином дипломат став трохи ближче до народу, адже дитинство - це дуже особисте.

Раніше ми розповідали, як Кулеба зустрівся з Блінкеном.

Також читайте, що думає Кулеба про необхідність засобів для захисту від російського терору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Министр иностранных дел Війна в Україні
NEWS
Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої
Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої