Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому: архівне фото
Дмитро Кулеба з нагоди свого ділового візиту до Італії вирішив показати архівне фото, яке напряму пов’язане з цією країною.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories міністра.
Дмитро Кулеба показав архівне фото 30-річної давнини
Міністр закордонних справ України неочікувано вирішив поділитися архівною фотокарткою, на якій чоловік зображений у віці 13 років. За його словами, у той період він приїхав на південь Італії.
"30 років тому на південь Італії у складі групи українських дітей приїхав цей 13-річний хлопець. Жив у простій італійській родині. З того часу італійці - як рідні", - пише Кулеба.
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Певно, ці спогади й досі є приємними для Дмитра, адже зараз він має змогу напряму співпрацювати з представниками Італії та їздити до різних міст країни з робочими й дуже важливими візитами.
Варто сказати, що на фото Кулеба посміхається і виглядає доволі щасливою дитиною. Але наступною історією міністра стала новина про його робочі моменти з італійцями.
"Прибув до Італії для роботи на міністерській зустрічі G7. Попереду багато переговорів із ключовими союзниками у розвиток контактів Володимира Зеленського", - зазначає Кулеба.
Та за його словами, ключове завдання нашого президента незмінне - це “Патріоти” та інші системи для захисту наших людей від російського терору.
Виходить, спогад Дмитра про життя в Італії, не є безпідставним. І таким чином дипломат став трохи ближче до народу, адже дитинство - це дуже особисте.
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