Який вигляд має та скільки коштує найдорожча квартира у світі: просто дух захоплює! (відео)

Пентхаус розташований на 129 поверсі найвищої житлової вежі на планеті Central Park Tower. Тераса цієї квартири – відкрита, її площа 133 квадратні метри. У самій квартирі – величезні кімнати, приватна бальна зала, скляні навісні стіни, панорамні вікна з видом на все місто.

Тут є бальний зал, обсерваторія, бібліотека, медіа-зал, кімнати для сніданку, їдальня на велику родину, спальні для гостей, кімнати для персоналу, вбиральні, невеликий басейн, бар.

Фото: Як виглядає найдорожча квартира у світі

Висота стель – 9 метрів. Вікна мають панорамний огляд із 360-градусним оглядом. Висота квартири – 432 метри над Нью-Йорком.

Американському блогеру Enes Yilmazer вдалося потрапити до цього пентхауса і по ньому прогулятися.

"У цій квартирі час тече інакше. Такого я не відчував ніде у світі. Просто неймовірний вигляд. Звідси видно весь парк цілком. Озеро в Центральному парку здається таким крихітним. Напевно, вся справа у висоті 432 метри над Нью-Йорком - ось чому тут так красиво", - розповідає він у своєму відео.

Він зазначає, що попри чудовий дизайн та розміщення кімнат, перепланування тут зробити дуже легко.

Планування трьох поверхів найдорожчої квартири у світі (фото: serhant.com)

Окрім іншого, сам будинок, в якому розташована ця квартира, зовсім новий – він був збудований у 2019 році.

У будинку є швейцар, кілька ліфтів, басейн, тренажерний зал, будівельний склад, великий салон, місце зберігання велосипедів, кілька гаражів.

Вартість цієї квартири – 250 000 000 доларів.