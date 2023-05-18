UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Який вигляд має та скільки коштує найдорожча квартира у світі: просто дух захоплює! (відео)

Як виглядає найдорожча квартира у світі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Найдорожча квартира у світі знаходиться у центрі Нью-Йорка, США. Це триповерховий пентхаус у Central Park Tower. У цій квартирі 23 приміщення, 7 спалень, 8 ванних кімнат і величезний внутрішній простір на 1630 квадратних метрів.

Як виглядає ця квартира і скільки вона коштує – читайте у матеріалі нижче.

Пентхаус розташований на 129 поверсі найвищої житлової вежі на планеті Central Park Tower. Тераса цієї квартири – відкрита, її площа 133 квадратні метри. У самій квартирі – величезні кімнати, приватна бальна зала, скляні навісні стіни, панорамні вікна з видом на все місто.

Тут є бальний зал, обсерваторія, бібліотека, медіа-зал, кімнати для сніданку, їдальня на велику родину, спальні для гостей, кімнати для персоналу, вбиральні, невеликий басейн, бар.

Фото: Як виглядає найдорожча квартира у світі

Висота стель – 9 метрів. Вікна мають панорамний огляд із 360-градусним оглядом. Висота квартири – 432 метри над Нью-Йорком.

Американському блогеру Enes Yilmazer вдалося потрапити до цього пентхауса і по ньому прогулятися.

"У цій квартирі час тече інакше. Такого я не відчував ніде у світі. Просто неймовірний вигляд. Звідси видно весь парк цілком. Озеро в Центральному парку здається таким крихітним. Напевно, вся справа у висоті 432 метри над Нью-Йорком - ось чому тут так красиво", - розповідає він у своєму відео.

Він зазначає, що попри чудовий дизайн та розміщення кімнат, перепланування тут зробити дуже легко.

Планування трьох поверхів найдорожчої квартири у світі (фото: serhant.com)

Окрім іншого, сам будинок, в якому розташована ця квартира, зовсім новий – він був збудований у 2019 році.

У будинку є швейцар, кілька ліфтів, басейн, тренажерний зал, будівельний склад, великий салон, місце зберігання велосипедів, кілька гаражів.

Вартість цієї квартири – 250 000 000 доларів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядає квартира, яку у Києві намагаються здати за мільйон.

А також розповідали про те, що у Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру за 230 млн.

Читайте РБК-Україна в Google News
квартирынедвижимость