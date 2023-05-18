RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядит и сколько стоит самая дорогая квартира в мире: просто дух захватывает! (видео)

Как выглядит самая дорогая квартира в мире (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Самая дорогая квартира в мире находится в центре Нью-Йорка, США. Это трехэтажный пентхаус в Central Park Tower. В этой квартире 23 помещения, 7 спален, 8 ванных комнат и огромное внутреннее пространство в 1630 квадратных метров.

Как выглядит эта квартира и сколько она стоит - читайте в материале ниже.

Пентхаус находится на 129 этаже самой высокой жилой башни на планете Central Park Tower. Терраса этой квартиры - открытая, ее площадь 133 квадратных метра. В самой квартире - огромные комнаты, частный бальный зал, стеклянные навесные стены, панорамные окна с видом на весь город.

Тут есть бальный зал, обсерватория, библиотека, медиа-зал, комнаты для завтрака, столовая на большую семью, спальни для гостей, комнаты для персонала, гардеробные, небольшой бассейн, бар.

Фото: Как выглядит самая дорогая квартира в мире

Высота потолков - 9 метров. Окна имеют панорамный обзор с 360-градусном обзором. Высота квартиры - 432 метра над Нью-Йорком.

Американскому блогеру Enes Yilmazer удалось попасть в этот пентхаус и по нему прогуляться.

"В этой квартире время течет иначе. Такого я не чувствовал нигде в мире. Просто невероятный вид. Отсюда видно весь парк целиком. Озеро в Центральном парке кажется таким крошечным. Наверное, все дело в высоте 432 метра над Нью-Йорком - вот почему тут так красиво", - рассказывает он в своем видео.

Он отмечает, что несмотря на прекрасный дизайн и размещение комнат, перепланировку тут сделать очень легко.

Планировка трех этажей самой дорогой квартиры в мире (фото: serhant.com)

Кроме всего прочего, сам дом, в котором расположена эта квартира, совсем новый - он был построен в 2019 году.

В доме есть швейцар, несколько лифтов, бассейн, тренажерный зал, строительный склад, большой салон, место для хранения велосипедов, несколько гаражей.

Стоимость этой квартиры - 250 000 000 долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит квартира, которую в Киеве пытаются сдать за миллион.

А также рассказывали о том, что в Киеве продают люксовую 5-комнатную квартиру за 230 млн.

Читайте РБК-Украина в Google News
квартирынедвижимость