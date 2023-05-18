Как выглядит и сколько стоит самая дорогая квартира в мире: просто дух захватывает! (видео)

Пентхаус находится на 129 этаже самой высокой жилой башни на планете Central Park Tower. Терраса этой квартиры - открытая, ее площадь 133 квадратных метра. В самой квартире - огромные комнаты, частный бальный зал, стеклянные навесные стены, панорамные окна с видом на весь город.

Тут есть бальный зал, обсерватория, библиотека, медиа-зал, комнаты для завтрака, столовая на большую семью, спальни для гостей, комнаты для персонала, гардеробные, небольшой бассейн, бар.

Фото: Как выглядит самая дорогая квартира в мире

Высота потолков - 9 метров. Окна имеют панорамный обзор с 360-градусном обзором. Высота квартиры - 432 метра над Нью-Йорком.

Американскому блогеру Enes Yilmazer удалось попасть в этот пентхаус и по нему прогуляться.

"В этой квартире время течет иначе. Такого я не чувствовал нигде в мире. Просто невероятный вид. Отсюда видно весь парк целиком. Озеро в Центральном парке кажется таким крошечным. Наверное, все дело в высоте 432 метра над Нью-Йорком - вот почему тут так красиво", - рассказывает он в своем видео.

Он отмечает, что несмотря на прекрасный дизайн и размещение комнат, перепланировку тут сделать очень легко.

Планировка трех этажей самой дорогой квартиры в мире (фото: serhant.com)

Кроме всего прочего, сам дом, в котором расположена эта квартира, совсем новый - он был построен в 2019 году.

В доме есть швейцар, несколько лифтов, бассейн, тренажерный зал, строительный склад, большой салон, место для хранения велосипедов, несколько гаражей.

Стоимость этой квартиры - 250 000 000 долларов.