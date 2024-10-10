Який вигляд має наймодніше взуття на холодну осінь: трендові образи з ботильйонами

Напередодні перших холодних днів модниці задумалися, чим урізноманітнити свої луки. І якщо у вас вже є трендові байкерські чоботи, які цього сезону можна носити навіть зі спідницями міні, зверніть увагу на ботильйони. Вони доповнять образи як із брюками та джинсами, так і зі спідницями та сукнями.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим поєднувати це взуття у 2024 році, щоб виглядати стильно.
Ботильйони є універсальним взуттям, яке, як правило, носять восени та навесні. Це акуратні півчобітки на невисокому підборі, халява яких прикриває кісточки. Іншими словами ботильйони - це щось середнє між жіночими чоботями, туфлями та черевиками. Можуть бути на підборах або танкетці.
Для затишних вихідних та офісних буднів пригляньте коротку дублянку-авіатор коричневого відтінку. Носити її можна з прямими джинсами класичного блакитного відтінку та різними гольфами-водолазками. Доповніть лук шкіряними ботильйонами з квадратним носком та стійким підбором у тон до верхнього одягу, а також мініатюрною сумкою крос-боді.
Стильний лук на осінь та зиму (фото: instagram.com/emmanuellek_)
Образи, створені повністю з джинсових речей або, як їх називають, total denim look, зараз також у тренді. Одягайте широкі джинси приглушеного сіро-синього відтінку, лонгслів або гольф-водолазку чорного кольору та джинсову сорочку. Доповнять лук чорні ботильйони на невеликому підборі. Зверху можна накинути тренч чи тепле пальто.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/smythsisters)
Для стильного образу надягайте світлі джинси або штани, білу сорочку в стилі оверсайз та довге пальто у клітинку. Доповніть образ чорною класичною сумкою та ботильйонами, в які можна заправити штанини.
Образ на осінь з пальто (фото: instagram.com/anoukyve)
Для офісних луків пригляньте стильний сет: костюмний жилет та широкі штани сіро-коричневого відтінку. Його можна носити як із базовими футболками у теплу пору року, так і з гольфами у прохолодніші дні. Доповнять строгий лук ботильйони з квадратними носками, бежева сумка незвичної форми та пальто.
Образ для офісу (фото: instagram.com/taffymsipa)
У тренді спідниця-колона у довжині максі, яка вже була на піку популярності у 1990-х. Доповніть образ сорочки блакитного відтінку - її можна заправити в спідницю, а щоб підкреслити лінію талії, надягніть ремінь з великими закльопками. Завершать лук ботильйони на невеликому підборі та з гострими носками і невелика сумка.
Лук на осінь 2024 (фото: instagram.com/francescasaffari)
Раніше ми розповіли, які жіночі штани будуть наймоднішими взимку 2024-2025.
Також читайте, як створити осінній "лук" з легкою сукнею.
Для написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-сторінки модних блогерів Emmanuelle Koffi, Marianne Smyth, Anouk Yve, TAFFY, Francesca Saffari.