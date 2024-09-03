Який вигляд має наймодніша куртка на осінь та з чим її носити: фото

Перші осінні дні порадували теплою погодою, проте модниці вже зайнялися підбором нових образів і для більш прохолодного вересня. І якщо ви приглянули варіанти зі стильними брюками, зверніть також увагу на фасон куртки, який став трендовим в цьому сезоні.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-акаунт популярного стиліста зі Львова Оксани.
У 2024 році на піку популярності куртка в стилі кантрі, яку ще називають "робочою" або utility. Стиль кантрі в одязі - це стійкі натуральні тканини, непомітні кольори, прості фасони, зручність та легкість у кожному русі.
Наймодніша куртка на осінь (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Раніше такий одяг носили перші американські фермери, для яких було важливо, щоб він не заважав під час роботи, а останніми роками цей верхній одяг перекочував на модні подіуми. Багато брендів у своїх останніх колекціях представили традиційні кантрі куртки із щільної бавовни, доповнені об'ємними накладними кишенями та акцентним шкіряним або вельветовим комірцем.
Куртка кантрі (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Куртка кантрі може бути трохи мішкуватого крою, щоб під неї можна було вдягнути сорочку, водолазку або товстий светр. Такий верхній одяг відмінно поєднується зі спідницями міді, а доповнять образ слінгбеки, лофери або класичні човники.
Куртка кантрі та спідниця міді (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Ще один варіант на кожен день - зі штанами та лоферами. До речі, довгі плащі у такому стилі також актуальні на осінь.
Трендова куртка та штани (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Куртка в стилі кантрі добре поєднується з джинсовими штанями та сорочками. Гарним буде лук, якщо ви оберете темний денім. А завершать образ лофери чи ботильйони та містка сумка.
Поєднання з джинсами виділить вас із сірого натовпу (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
З робочою курткою також можна створити стильний образ для виходу в світ. Одягайте напівпрозору спідницю, блузу і такий верхній одяг. Доповнити лук можна стильною сумкою.
Святковий образ (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Також можна стилізувати куртку кантрі із короткою спідницею. Достатньо доповнити лук лоферами та шкарпетками або балетками, кедами, ковбойськими чоботями, а також сумкою крос-боді.
Зі спідницею міні (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
З укороченими брюками капрі та шортами робоча куртка також добре поєднується. А доповнять лук слінгбеки та містка сумка.
Варіант на теплий вересень (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
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