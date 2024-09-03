Как выглядит самая модная куртка на осень и с чем ее носить: фото

Первые осенние дни порадовали теплой погодой, однако модницы уже занялись подбором новых образов и для более прохладного сентября. И если вы присмотрели варианты со стильными брюками, обратите также внимание на фасон куртки, который стал трендовым в этом сезоне.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт популярного стилиста из Львова Оксаны.
В 2024 году на пике популярности куртка в стиле кантри, которую еще называют "рабочей" или utility. Стиль кантри в одежде - это прочные натуральные ткани, неброские цвета, простые фасоны, удобство и легкость в каждом движении.
Самая модная куртка на осень (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Раньше такую одежду носили первые американские фермеры, для которых было важно, чтобы она не мешала во время работы, а в последние годы эта верхняя одежда перекочевала на модные подиумы. Многие бренды в своих последних коллекциях представили традиционные кантри куртки из плотного хлопка, дополненные объемными накладными карманами и акцентным кожаным или вельветовым воротничком.
Куртка кантри (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Куртка кантри может быть слегка мешковатого кроя, чтобы под нее можно было надеть рубашку, водолазку или толстый свитер. Такая верхняя одежда отлично сочетается с юбками миди, а дополнят образ слингбэки, лоферы или же классические лодочки.
Куртка кантри и юбка миди (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Еще один вариант на каждый день - со штанами и лоферами. К слову, длинные плащи в таком стиле также актуальны на осень.
Трендовая куртка и брюки (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Куртка в стиле кантри хорошо сочетается с джинсовыми брюками и рубашками. Красивым будет лук, если вы выберете темный деним. А завершат образ лоферы или ботильоны и вместительная сумка.
Сочетание с джинсами выделит вас из серой толпы (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
С рабочей курткой также можно создать стильный образ для выхода в свет. Надевайте полупрозрачную юбку, блузу и такую верхнюю одежду. Дополнить лук можно стильной сумкой.
Праздничный образ (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
Также можно стилизовать куртку кантри с короткой юбкой. Достаточно дополнить лук лоферами и носками либо балетками, кедами, ковбойскими сапогами, а также сумкой кросс-боди.
С юбкой мини (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
С укороченными брюками капри и шортами рабочая куртка также хорошо сочетается. А дополнят лук слингбэки и вместительная сумка.
Вариант на теплый сентябрь (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)
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