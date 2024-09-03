Как выглядит самая модная куртка на осень и с чем ее носить: фото

В 2024 году на пике популярности куртка в стиле кантри, которую еще называют "рабочей" или utility. Стиль кантри в одежде - это прочные натуральные ткани, неброские цвета, простые фасоны, удобство и легкость в каждом движении.

Самая модная куртка на осень (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Раньше такую одежду носили первые американские фермеры, для которых было важно, чтобы она не мешала во время работы, а в последние годы эта верхняя одежда перекочевала на модные подиумы. Многие бренды в своих последних коллекциях представили традиционные кантри куртки из плотного хлопка, дополненные объемными накладными карманами и акцентным кожаным или вельветовым воротничком.

Куртка кантри (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С чем носить трендовую куртку осенью 2024 года

С юбками миди

Куртка кантри может быть слегка мешковатого кроя, чтобы под нее можно было надеть рубашку, водолазку или толстый свитер. Такая верхняя одежда отлично сочетается с юбками миди, а дополнят образ слингбэки, лоферы или же классические лодочки.

Куртка кантри и юбка миди (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Со штанами

Еще один вариант на каждый день - со штанами и лоферами. К слову, длинные плащи в таком стиле также актуальны на осень.

Трендовая куртка и брюки (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

С денимом

Куртка в стиле кантри хорошо сочетается с джинсовыми брюками и рубашками. Красивым будет лук, если вы выберете темный деним. А завершат образ лоферы или ботильоны и вместительная сумка.

Сочетание с джинсами выделит вас из серой толпы (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

С полупрозрачными юбками

С рабочей курткой также можно создать стильный образ для выхода в свет. Надевайте полупрозрачную юбку, блузу и такую верхнюю одежду. Дополнить лук можно стильной сумкой.

Праздничный образ (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

С короткими юбками

Также можно стилизовать куртку кантри с короткой юбкой. Достаточно дополнить лук лоферами и носками либо балетками, кедами, ковбойскими сапогами, а также сумкой кросс-боди.

С юбкой мини (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

С шортами и капри

С укороченными брюками капри и шортами рабочая куртка также хорошо сочетается. А дополнят лук слингбэки и вместительная сумка.

Вариант на теплый сентябрь (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)