Який вигляд має могила Ніни Матвієнко: донька співачки показала фото

Так, у Stоries співачка продемонструвала фото з усією родиною. На світлині зять Ніни Матвієнко - співак Арсен Мірзоян, який протягом року підтримував дружину після тяжкої втрати.

Також зображено двох онучок: 26-річну Уляну та 8-річну Ніну, яку названо на честь своєї знаменитої бабусі.

Вшанувати пам'ять матері прийшли двоє синів Ніни Матвієнко. Старший син покійної артистки Іван є священнослужителем, а середній Андрій - військовослужбовцем.

Зазначимо, що на могилі все ще стоїть дерев'яний хрест, зважаючи на все, сім'я поки що відмовилася від ідеї ставити пам'ятник. Також прикрашає могилу великий портрет Ніни Матвієнко.

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Причина смерті Ніни Матвієнко

Легендарна артистка померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Вона не дожила до свого дня народження 2 дні.

Спочатку сім'я не ділилася інформацією, що стало причиною смерті. Проте пізніше в одному з інтерв'ю Тоня Матвієнко зізналася, що її мати мала онкологію.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Знаменитості стало погано на початку серпня 2023 року, а за кілька місяців вона померла. Лікарі після обстеження зазначили, що рак у артистки був упродовж 4-х років, проте вона про це навіть не здогадувалася, бо завжди була енергійною.

Донька Ніни Матвієнко тяжко переживала втрату, довгий час не могла прибрати речі покійної. Також вона розповідала, що мама часто приходить у сни і вона відчуває її присутність поряд.

Тоня Матвієнко з мамою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Що відомо про синів Ніни Матвієнко

Старший син Ніни Матвієнко Іван Гончар постригся у ченці в 2005 році в Криму. На той момент йому було 33 роки. Отець Януарій 12 років служив у Бахчисарайському Свято-Успенському монастирі МП, але після окупації Криму РФ переїхав до Ніжина.

На Чернігівщині старший брат Тоні Матвієнко став ієродияконом церкви Івана Богослова ПЦУ. Крім цього, Іван Гончар - іконописець, художник, архітектор та реставратор.

Середній син - Андрій Гончар - до повномасштабної війни працював художником та іконописцем. А в травні цього року стало відомо, що він служить у лавах Національної Гвардії України.

Архівний кадр Тоні Матвієнко з братами (фото: instagram.com/tonya_matvienko)