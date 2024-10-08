Как выглядит могила Нины Матвиенко: дочь певицы показала фото

Так, в Stоries певица продемонстрировала фото со всей семьей. На снимке зять Нины Матвиенко - певец Арсен Мирзоян, который на протяжении года поддерживал супругу после тяжелой утраты.

Также изображены две внучки: 26-летняя Ульяна и 8-летняя Нина, которая названа в честь своей знаменитой бабушки.

Почтить память матери пришли двое сыновей Нины Матвиенко. Старший сын покойной артистки Иван является священнослужителем, а средний Андрей - военнослужащим.

Отметим, что на могиле все еще стоит деревянный крест, судя по всему, семья пока что отказалась от идеи ставить памятник. Также украшает могилу большой портрет Нины Матвиенко.

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Причина смерти Нины Матвиенко

Легендарная артистка скончалась 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. Она не дожила до своего дня рождения 2 дня.

Сначала семья не делилась информацией, что стало причиной смерти. Однако позже в одном из интервью Тоня Матвиенко призналась, что у ее мамы была онкология.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Знаменитости стало плохо в начале августа 2023 года, а через несколько месяцев она умерла. Врачи после обследования отметили, что рак у артистки был на протяжении 4-х лет, однако она об этом даже не догадывалась, так как всегда была энергичной.

Дочь Нины Матвиенко тяжело переживала утрату, долгое время не могла убрать вещи покойной. Также она рассказывала, что мама часто приходит в сны и она чувствует ее присутствие рядом.

Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Что известно о сыновьях Нины Матвиенко

Старший сын Нины Матвиенко Иван Гончар постригся в монахи в 2005 году в Крыму. На тот момент ему было 33 года. Отец Януарий 12 лет служил в Бахчисарайском Свято-Успенском монастыре МП, но после оккупации Крыма РФ переехал в Нежин.

В Черниговской области старший брат Тони Матвиенко стал иеродиаконом церкви Ивана Богослова ПЦУ. Кроме этого, Иван Гончар - иконописец, художник, архитектор и реставратор.

Средний сын - Андрей Гончар - до полномасштабной войны работал художником и иконописцем. А в мае этого года стало известно, что он служит рядах Национальной Гвардии Украины.

Архивный кадр Тони Матвиенко с братьями (фото: instagram.com/tonya_matvienko)