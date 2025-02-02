ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Який вигляд має могила Кузьми Скрябіна: донька співака показала фото

Неділя 02 лютого 2025 16:49
UA EN RU
Який вигляд має могила Кузьми Скрябіна: донька співака показала фото Андрій Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 2 лютого, виповнюється 10 років із дня загибелі в автокатастрофі українського музиканта, продюсера та лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Його донька Барбара відвідала місце поховання батька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram єдиної спадкоємиці Кузьми.

У день річниці смерті батька Барбара поділилася знімком з його місця поховання. На фото можна побачити пам’ятник із зображенням Кузьми Скрябіна, біля якого розміщені квіти та державні прапори.

Дівчина поділилася, що навіть через роки її біль від втрати найдорожчої людини залишається нестерпним.

"10 років. А біль не стане менше ніколи", - написала донька виконавця.

Який вигляд має могила Кузьми Скрябіна: донька співака показала фотоМогила Кузьми Скрябіна (скріншот)

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року, близько 8:20 ранку, у Криворізькому районі поблизу села Лозоватка сталася трагічна автокатастрофа: позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував Андрій Кузьменко, зіткнувся з молоковозом ГАЗ. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Йому було 46 років.

Кузьменко повертався до Києва після концерту в Кривому Розі, який відбувся 1 лютого. Поховали Андрія 5 лютого на Брюховецькому цвинтарі, неподалік Львова.

До слова, раніше ми писали, що помер легендарний одеський "КВКшник" Валерій Хаїт, який рік тому поховав сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Кузьменко Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень