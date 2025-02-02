Який вигляд має могила Кузьми Скрябіна: донька співака показала фото

Сьогодні, 2 лютого, виповнюється 10 років із дня загибелі в автокатастрофі українського музиканта, продюсера та лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Його донька Барбара відвідала місце поховання батька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram єдиної спадкоємиці Кузьми.

У день річниці смерті батька Барбара поділилася знімком з його місця поховання. На фото можна побачити пам’ятник із зображенням Кузьми Скрябіна, біля якого розміщені квіти та державні прапори.

Дівчина поділилася, що навіть через роки її біль від втрати найдорожчої людини залишається нестерпним.

"10 років. А біль не стане менше ніколи", - написала донька виконавця.

Могила Кузьми Скрябіна (скріншот)

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року, близько 8:20 ранку, у Криворізькому районі поблизу села Лозоватка сталася трагічна автокатастрофа: позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував Андрій Кузьменко, зіткнувся з молоковозом ГАЗ. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Йому було 46 років.

Кузьменко повертався до Києва після концерту в Кривому Розі, який відбувся 1 лютого. Поховали Андрія 5 лютого на Брюховецькому цвинтарі, неподалік Львова.