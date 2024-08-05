Який вигляд має Міс США-2024, яку назвали найгіршою в історії конкурсу (фото)

Що відомо про Альму Купер

Дівчина з відзнакою закінчила академію "Вест-Пойнт". Вона здобула ступінь магістра статистики в Стенфорді і працює фахівцем з обробки даних.

"Як донька робітника-мігранта, горда афро-латиноамериканка, я живу американською мрією", - повідомила Купер суддям.

Альма Купер закінчила академію "Вест-Пойнт" (фото: instagram.com/alma.cooper)

Альма підтримує некомерційну організацію "Нагодуємо Америку" і планує використовувати свою платформу для боротьби з проблемою продовольчої безпеки. Її головна мета - забезпечити доступність здорової їжі для всіх людей.

Альма Купер (фото: instagram.com/alma.cooper)

Дівчина була коронована Саванною Ганкевич з Гаваїв, яка стала Міс США у травні після несподіваної відмови від титулу переможниці минулого року, Ноелії Фойгт.

Нова міс викликала різку критику користувачів.

Альма Купер (фото: instagram.com/alma.cooper)

Мічиган... Чому? Я не розумію. Як вона перемогла?!

Найгірша Міс США за всю історію! Я так розчарований

Ми точно не виграємо Міс Всесвіт

Приголомшлива Міс Техас не увійшла в топ-5. Її присутність на сцені була найяскравішою

Відсутність Техасу в топ-5, чесно кажучи, шокує, ми точно дивилися одне й те саме шоу?!

До слова, друге місце посіла Коннор Перрі з Кентуккі США. До п'ятірки найкращих також увійшли Даніка Крістоферсон з Оклахоми, Мейсі Гадсон з Огайо і Крістелл Фут з Теннессі, повідомляє The Sun.