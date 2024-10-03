Який вигляд має донька найкрасивішої акторки з серіалу "Твін Пікс" (фото)

На зйомках серіалу "Твін Пікс" Девіду Лінчу вдалося зібрати безліч неймовірно красивих актрис, але особливу увагу глядачів привернула юна Медхен Амік. Виконавши роль офіціантки Шеллі Джонсон, вона завоювала серця шанувальників своєю модельною зовнішністю. Зараз їй 53 роки у неї двоє дорослих дітей.

Рік виходу "Твін Пікс" став для Медхен Амік не тільки вершиною її кар'єри (багато хто досі вважає роль Шеллі найкращою в її фільмографії), а й періодом особистого щастя. Вже три роки вона зустрічалася з талановитим музикантом і співаком Девідом Алексісом.

У 1995 році вони нарешті скріпили свої стосунки шлюбом. На той час у них вже було двоє дітей: син Сильвестр, народжений у 1992 році і дочка Міна, що з'явилася на світ у 1993-му.

Міна успадкувала як чарівні риси своєї матері, так і талант батька. Вона вирішила розвивати свою кар'єру в музичній сфері і сьогодні успішно зарекомендувала себе як співачка, випустивши кліп на пісню "Freedom", присвячений "Твін Піксу".

Донька Медхен Амік з родиною (фото: instagram.com/minatobias_)

Крім того, Міна отримала диплом психолога в Cornell University і навіть встигла попрацювати там викладачем.

Однак життя її брата складається не так вдало. У Слая діагностовано біполярний розлад. За словами Амік, він ріс нормальною дитиною, але на першому курсі університету став свідком смерті свого однокурсника, що справило на нього сильний вплив. Син Амік почав займатися самолікуванням за допомогою наркотиків і алкоголю.

Медхен Амік з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/minatobias_)

На другому курсі Слай одного разу просто покинув дім без гаманця і мобільного телефону та блукав вулицями. Батьки шукали його майже весь день. У цей час Міна, яка вивчала психологію, порадила відвести брата на обстеження.

Однак лікарі тоді вирішили, що проблеми пов'язані з його вживанням заборонених речовин, і незабаром виписали його з лікарні.

Зрештою, у 2012 році хлопця направили до психіатричної лікарні, де його обстежили і поставили діагноз - біполярний розлад першого ступеня.

Діти Медхен Амік (фото: instagram.com/madchenamick)