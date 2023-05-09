На якій відстані посадити помідори, щоб вони завалили врожаєм

Як правильно садити помідори

Відстань посадки залежить від сорту посаджених томатів і опори, що використовується. Наприклад, ті рослини, які мають міцні опори, краще переносять тісну посадку, ніж ті, що садяться без неї.

У чому різниця між детермінантним (низькорослим) та індетермінантним томатом?

Детермінантні рослини помідорів маленькі та компактні, всього від 30 до 45 сантиметрів у висоту, їх садять на відстані 30-60 см один від одного. Вони вимагають меншого догляду та врожай у них рясніший. Деякі сорти дозрівають швидше за інших і особливо добре пристосовані до холоду.

Високі томати вимагають більшого догляду. Їх обрізка має бути регулярною, а їх ріст займає більше часу. Ці сорти часто дозрівають пізніше за всіх. І відстань має велике значення. Ви повинні садити рослини помідорів на відстані від 45 до 60 см одна від одної.

Також необхідно регулярно обрізати їх протягом вегетаційного періоду, щоб контролювати їх розвиток та сприяти хорошій циркуляції повітря.

Які овочі не можна садити поряд із помідорами?

Не всі рослини добре вживаються разом. Наприклад, високі рослини, такі як помідори, можуть перешкоджати зростанню дрібніших рослин, яким теж потрібне світло, наприклад перцям.

Найкращі сусіди для помідорів – це листя салату, цибуля, квасоля чи навіть горох. Якщо ви любите баклажани, їх можна вирощувати поряд з усіма цими овочами (але подалі від помідорів).

Той самий принцип для мангольда чи моркви, які підтримують присутність всіх видів рослин.

Пам'ятайте, що помідори погано зростатимуть, якщо вони знаходяться поряд з баклажанами й перцем, тому обов'язково тримайте їх подалі.