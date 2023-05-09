На каком расстоянии посадить помидоры, чтобы они завалили урожаем

Как правильно садить помидоры

Расстояние посадки зависит от сорта посаженых томатов и используемой опоры. Например, те растения, которые имеют крепкие опоры, гораздо лучше переносят тесную посадку, чем те, что сажаются без нее.

В чем разница между детерминантным (низкорослым) и индетерминантным томатом?

Детерминантные растения помидоров маленькие и компактные, всего от 30 до 45 сантиметров в высоту, их садят на расстоянии 30-60 см друг от друга. Они требуют меньшего ухода и урожай у них обильный. Некоторые сорта созревают быстрее других и особенно хорошо приспособлены к холоду.

Высокие томаты требуют большего ухода. Их обрезка должна быть регулярной, а их рост занимает больше времени. Эти сорта часто созревают позже всех. И расстояние имеет большое значение. Вы должны садить растения помидоров на расстоянии от 45 до 60 см друг от друга.

Также необходимо регулярно обрезать их в течение вегетационного периода, чтобы контролировать их развитие и способствовать хорошей циркуляции воздуха.

Какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами?

Не все растения хорошо уживаются вместе. Например, высокие растения, такие как помидоры, могут препятствовать росту более мелких растений, которым тоже нужен свет, например перцам.

Лучшие соседи для помидоров – это листья салата, лук, фасоль или даже горох. Если вы любите баклажаны, их можно выращивать рядом со всеми этими овощами (но подальше от помидоров).

Тот же принцип для мангольда или моркови, которые поддерживают присутствие всех видов растений.

Помните, что помидоры будут плохо расти, если они находятся рядом с баклажанами и перцем, поэтому обязательно держите их подальше.