Які породи собак найбільш чутливі до холоду: замерзнуть навіть при -5

Коли собаки мерзнуть на вулиці

Великі собаки, які мають густу шерсть - не замерзнуть навіть при -15 градусах, а от дрібні собаки, у яких шерсті мало - замерзають на вулиці, як тільки температура падає нижче нуля.

"Якщо близько -5 градусів або нижче, краще собак тримати вдома або робити короткі прогулянки на вулиці. Якщо вам потрібна шапка та шарф, щоб вийти на вулицю, цілком ймовірно, що вашому песику теж буде холодно. Коли вони рухаються, то вправи зберігають їх у теплі, але тротуари холодні, а песики близько до них, тому відчувають холод", - розповіла співзасновник програми для тренування цуценят Лорна Вінтер.

Звичайно, ми всі бачили хаскі, які щасливо стрибають по снігу в Лапландії. Однак деякі породи собак відчувають холод більше, ніж інші.

"Породи, які краще переносять холод й часто тому, що вони мають густішу шерсть, подвійну шерсть або важче тіло, це ньюфаундленди, сибірські хаскі, тибетські мастифи та норвезькі елькхаунди. Породи з коротшою шерстю та меншими розмірами гірше переносять холодну погоду. Це стосується чихуахуа, віппетів і французьких бульдогів", - пояснює Лорна.

Чи варто собаку на вулицю повністю вдягати

За словами експертів, собачі чоботи можна носити за деяких обставин - якщо подушечки у собаки тріскаються та болять після прогулянок по мокрому снігу та льоду.

Але ветеринари попереджають, що не варто покладатися на такий захист протягом тривалого періоду часу, оскільки вони дратують тварин та можуть викликати дискомфорт.

"Вдягати варто. Незалежно від того, чи ви обираєте простий джемпер, пальто чи комбінезон, це допоможе вашому песику залишатися в теплі, коли він гуляє. Деяким собакам або цуценятам, які справді відчувають холод, може бути корисно одягнути піжаму на ніч, щоб зігріти їх також вночі", - радить фахівець.

Також варто подбати про зручне ліжко та затишну ковдру, під яким собака може згорнутися. Деякі іграшки для цуценят можна спочатку нагріти, а потім покласти у ліжечко, щоб собаці було тепло.

Як зрозуміти, що собаці холодно