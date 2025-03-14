Який спадок залишив після себе Джин Гекмен і кому він дістанеться? Розкрито деталі

За інформацією, у заповіті Джина Гекмена все його майно залишено дружині, Бетсі Аракаві, яка призначена виконавцем його трасту.

Однак досі неясно, чи були його троє дітей від першого шлюбу - Крістофер Аллен (65 років), Леслі Енн (58 років) та Елізабет Джин (62 роки) - включені до заповіту.

Це спричинило припущення щодо можливих юридичних конфліктів з приводу спадку.

Юридичні фахівці відзначають, що якби Гекмен помер раніше, залишивши весь свій стан дружині, це могло б призвести до серйозних конфліктів з його дітьми. Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли (фото: Getty Images)

У заповіті Бетсі вказано, що її майно повинно бути передано в траст для благодійних організацій та покриття медичних витрат.

Відомо, що Джин страждав на хворобу Альцгеймера та підписав останню версію свого заповіту 7 червня 2005 року. Однак точна дата встановлення діагнозу залишається невідомою, що може викликати додаткові питання щодо його правоздатності на момент підписання документа.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що тіла пари були знайдені у їхньому будинку в Санта-Фе 26 лютого 2025 року.

Згідно з останніми даними, 64-річна Аракава померла 11 лютого від легочного вірусу, а Джин пішов з життя через шість днів через серцево-судинні захворювання. Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли (фото: Getty Images)

У випадках, коли виникають суперечки щодо спадщини, суди зазвичай враховують, наскільки спадкоємці були залучені до життя померлого.

Є прецеденти, коли Верховний суд позбавив спадщини сина, який не піклувався про свого хворого батька, підкреслюючи, що право на спадщину має той, хто турбувався про родича.

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