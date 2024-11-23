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Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з "Твін Пікс" (фото)

Субота 23 листопада 2024 08:15
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Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з "Твін Пікс" (фото) Шерилін Фенн (фото: кадр з серіалу "Твін Пікс")
Автор: Іванна Пашкевич

Вона була іконою 90-х, серцеїдкою, яка змушувала затамовувати подих шанувальників по всьому світу. Шерилін Фенн у ролі Одрі Хорн із культового серіалу "Твін Пікс" стала символом жіночності та загадковості. Але час не стоїть на місці, і сьогодні фанати цікавляться, як змінилася акторка та чи зберегла вона свій магнетизм.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, який вигляд має головна красуня "Твін Пікс" і чим живе зараз.

Дебют у фільмі Девіда Лінча миттєво приніс акторці любов шанувальників. Чарівна брюнетка з магнетичним поглядом могла зачарувати будь-кого. Не дивно, що у 1990 році журнал Us Magazine включив її до списку "10 найкрасивіших жінок світу", а вже у 1991 році це звання повторно підтвердив журнал People.

Хоча у фільмографії Шерилін лише кілька еротичних стрічок, за нею закріпилася репутація акторки провокаційного жанру. Значною мірою це сталося завдяки її участі в скандальному фільмі "Олена в ящику".

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Шерилін Фенн (фото: Кіноріум)

Цю роль свого часу відхилили багато відомих акторок, але Шерилін наважилася прийняти виклик. На жаль, цей вибір не виправдав себе: критики нещадно розгромили картину, а глядачі назвали її спотвореною та вульгарною.

Після цього кар’єра Шерилін Фенн почала стрімко згасати. Більшість фільмів, у яких вона брала участь, отримували низькі оцінки. Невдачі в кіно супроводжувалися і проблемами в особистому житті.

Найбільш відомим романом акторки були стосунки з Джонні Деппом наприкінці 80-х років. Молоді актори познайомилися на знімальному майданчику та залишалися разом понад три роки, доки майбутній секс-символ Голлівуду не захопився іншою.

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Шерилін Фенн з Джонні Деппом (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo

Згодом Шерилін Фенн одружилася з музикантом Тулузом Холлідеєм, від якого у 1993 році народила сина. Однак їхній шлюб завершився в середині 90-х. На початку 2000-х акторка почала зустрічатися з Діланом Стюартом і у 2007 році, у 42-річному віці, стала мамою вдруге, народивши сина на ім'я Крістіан.

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Шерилін Фенн з синами (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo

Зараз Шерилін не перебуває у стосунках, але з теплотою згадує свою першу любов - Джонні Деппа. Вона досі вважає ці стосунки одними з найщасливіших у своєму житті.

Зараз 58-річна Фенн повністю присвячує себе вихованню дітей, заняттям йогою та духовному розвитку. Її зовнішність значно змінилася: з’явилися глибокі зморшки, а колір обличчя втратив колишній блиск. Проте акторка навчилася приймати себе такою, якою вона є, і зберегла свій унікальний шарм.

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Який сьогодні вигляд має головна красуня-серцеїдка з &quot;Твін Пікс&quot; (фото)

Шерилін Фенн (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)

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