Как сегодня выглядит главная красавица-сердцеедка из "Твин Пикс" (фото)

Она была иконой 90-х, сердцеедкой, которая заставляла затаить дыхание поклонников по всему миру. Шерилин Фенн в роли Одри Хорн из культового сериала "Твин Пикс" стала символом женственности и загадочности. Но время не стоит на месте, и сегодня фанаты интересуются, как изменилась актриса и сохранила ли она свой магнетизм.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как выглядит главная красавица "Твин Пикс" и чем живет сейчас.

Дебют в фильме Дэвида Линча мгновенно принес актрисе любовь поклонников. Очаровательная брюнетка с магнетическим взглядом могла очаровать любого. Неудивительно, что в 1990 году журнал Us Magazine включил ее в список "10 самых красивых женщин мира", а уже в 1991 году это звание повторно подтвердил журнал People.

Хотя в фильмографии Шерилин лишь несколько эротических лент, за ней закрепилась репутация актрисы провокационного жанра. В значительной степени это произошло благодаря ее участию в скандальном фильме «Елена в ящике».

Шерилин Фенн (фото: Кинориум)

Эту роль в свое время отклонили многие известные актрисы, но Шерилин решилась принять вызов. К сожалению, этот выбор не оправдал себя: критики нещадно разгромили картину, а зрители назвали ее искаженной и вульгарной.

После этого карьера Шерилин Фенн начала стремительно угасать. Большинство фильмов, в которых она участвовала, получали низкие оценки. Неудачи в кино сопровождались и проблемами в личной жизни.

Наиболее известным романом актрисы были отношения с Джонни Деппом в конце 80-х годов. Молодые актеры познакомились на съемочной площадке и оставались вместе более трех лет, пока будущий секс-символ Голливуда не увлекся другой.

Шерилин Фенн с Джонни Деппом (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo

Впоследствии Шерилин Фенн вышла замуж за музыканта Тулуза Холлидея, от которого в 1993 году родила сына. Однако их брак завершился в середине 90-х. В начале 2000-х актриса начала встречаться с Диланом Стюартом и в 2007 году, в 42-летнем возрасте, стала мамой во второй раз, родив сына по имени Кристиан.

Шерилин Фенн с сыновьями (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo

Сейчас Шерилин не состоит в отношениях, но с теплотой вспоминает свою первую любовь - Джонни Деппа. Она до сих пор считает эти отношения одними из самых счастливых в своей жизни.

Сейчас 58-летняя Фенн полностью посвящает себя воспитанию детей, занятиям йогой и духовному развитию. Ее внешность значительно изменилась: появились глубокие морщины, а цвет лица потерял былой блеск. Тем не менее актриса научилась принимать себя такой, какая она есть, и сохранила свой уникальный шарм.

Шерилин Фенн (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)