Якою має бути вологість у квартирі і на що вона впливає

Як виміряти рівень вологості в домі

Оптимальна вологість у приміщенні, за даними американського Агентства з охорони навколишнього середовища, становить 30-50%. Перевищення 60% може призвести до зростання цвілі та проблем з диханням.

Гігрометр - найкращий спосіб виміряти вологість у приміщенні. Він точно показує відносну вологість - відсоток водяної пари в повітрі.

Гігрометри можна знайти у магазинах товарів для дому або онлайн. Розмістіть їх у різних кімнатах для контролю рівня вологості та внесення необхідних коректив.

Так виглядають різні види гігрометрів (фото: flickr.com)

Ознаки високої вологості в домі

Алергії, астма, цвіль та пилові кліщі свідчать про високу вологість. Конденсат на вікнах та стінах також є ознакою надмірної вологи. Ідеальна вологість для комфорту та здоров'я, як вже було сказано, становить 30-50%. Висока вологість сприяє росту цвілі, викликає дискомфорт і може пошкодити будинок.

Ознаки низької вологості в квартирі

Низька вологість призводить до сухості носа, частих хвороб, тріскання дерева та статичної електрики. Вона може спричинити сухість шкіри, подразнення дихальних шляхів та зростання енерговитрат через перевантаження системи опалення.

Підтримка рівня вологості в приміщенні

Використовуйте зволожувачі та осушувачі з гігростатом для контролю рівня вологості. Гігростат вмикає або вимикає пристрої відповідно до рівня вологості. Використання осушувача у вологі місяці та зволожувача у сухі періоди може значно покращити ситуацію.

Зволожувач повітря (фото: flickr.com/thebetterday4u)

Додаткові рішення

Визначення причин дисбалансу вологості допоможе вжити заходів для її оптимізації.

Відкривання вікон або встановлення вентиляції може допомогти у конкретних кімнатах.

Якщо проблема з вологою по всьому дому, може знадобитися зволожувач для всього будинку або виправлення системи опалення.