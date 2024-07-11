Охолодження у спеку: чому не можна спати з увімкненим вентилятором влітку

Влітку, щоб знайти прохолоду більшість намагається у приміщеннях вмикати вентилятори. Щоб подихати свіжим повітрям у спальні, деякі люди ставлять вентилятор і вмикають його на всю ніч. Як виявилось, такий варіант не зовсім корисний для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Сон з вентилятором може спровокувати алергію або астму

У людей з алергією на пил вентилятор може розворушити частинки в кімнаті або розсіяти накопичений пил на самому приладі. Це може посилити симптоми алергії чи астми.

Це особливо актуально, якщо ви спите з домашньою твариною у своєму ліжку, оскільки вони можуть переносити лупу та інші алергени.

Погана якість повітря

Якщо ви живете в міському середовищі, де їздить багато машин, які виділяють вихлопні гази, то вентилятор може циркулювати ці забруднювачі зовнішнього повітря всередині приміщення та спрямовувати їх прямо у ваші дихальні шляхи.

Це дуже шкідливо, незалежно від того, є у вас алергія на пил чи ні.

Погана якість повітря в приміщенні може спричинити або сприяти розвитку інфекцій, раку легенів і хронічних захворювань легенів, таких як астма.

Виникне закладеність носа

У багатьох людей виникає закладеність носа після сну з увімкненим вентилятором. Постійний струмінь повітря може висушити слизові оболонки.

Коли ніс подразнюється, то надмірно виробляє слиз. Це тому, що залози працюють понаднормово, щоб компенсувати та покрити всі сухі плями у носовому проході. Це може спричинити набряк слизових оболонок і привести до закладеності.

Станете сприятливими до захворювання

Якщо ви часто спите з вентилятором, то слизові можуть пересихати. А без потрібної кількості слизу ви стаєте більш вразливими до захворювання.

Зазвичай слиз забезпечує шар захисту, через який будь-який тип подразника чи організму не може проникнути. Але як тільки він висихає, слизова оболонка стає дуже легкою для проникнення бактерій.

Крім того, суха та потріскана шкіра також може викликати сильну носову кровотечу.

Поширення мікробів

Сон з увімкненим вентилятором не тільки послаблює захист носа від можливої ​​інфекції, але й може поширювати існуючі мікроби. Якщо ви ділите спальню з людиною, яка застудилася, вентилятор роздує частину вірусних частинок у ваш бік.

Сухість шкіри

Вентилятор може висушити шкіру, якщо ввімкнути його на цілу ніч.

Це може призвести до невеликого зневоднення. Коли ви спите, то по суті, голодуєте, тобто не п’єте води, а використання вентилятора лише сприяє більшій втраті рідини та вологи.

Як охолодити кімнату без вентилятора

Водночас є способи для здорового сну у прохолоді без допомоги вентилятора:

тримайте спальню в тіні протягом дня

пийте холодну воду і уникайте алкоголю і кофеїну

спати треба на бавовняних простирадлах

приймати холодний душ і носити вільний одяг

Однак, якщо ви все ж хочете використовувати вентилятор, то краще купувати такий, який не дме просто на вас, а обертається. Також варто купити прилад з таймером, щоб він не працював всю ніч.