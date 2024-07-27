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Какой должна быть влажность в квартире и на что она влияет

Низкая или высокая влажность в доме - это проблема (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Поддержание оптимальной влажности полезно для здоровья и сохранения дома, а также может улучшить качество сна и общий комфорт. Но на что еще влияет уровень влажности в квартире?

РБК-Украина (проект Styler) создало информационные советы, объясняющие, как измерять влажность, распознавать признаки низкой и высокой влажности и поддерживать ее идеальный уровень.

Как измерить уровень влажности в доме

Оптимальная влажность в помещении по данным американского Агентства по охране окружающей среды составляет 30-50%. Превышение 60% может привести к росту плесени и проблемам с дыханием.

Гигрометр - лучший способ измерить влажность в помещении. Он точно показывает относительную влажность - процент водяного пара в воздухе.

Гигрометры можно найти в магазинах товаров для дома или онлайн. Разместите их в разных комнатах для контроля уровня влажности и внесения необходимых корректив.

Так выглядят разные виды гигрометров (фото: flickr.com)

Признаки высокой влажности в доме

Аллергии, астма, плесень и пылевые клещи свидетельствуют о высокой влажности. Конденсат на окнах и стенах также является признаком чрезмерной влаги. Идеальная влажность для комфорта и здоровья, как уже было сказано, составляет 30-50%. Высокая влажность способствует появлению плесени, вызывает дискомфорт и может повредить здание.

Признаки низкой влажности в квартире

Низкая влажность приводит к сухости носа, частым болезням, растрескиванию дерева и статическому электричеству. Она может вызвать сухость кожи, раздражение дыхательных путей и рост энергозатрат из-за перегрузки системы отопления.

Поддержание уровня влажности в помещении

Для контроля уровня влажности используйте увлажнители и осушители с гигростатом. Гигростат включает или выключает устройства в соответствии с уровнем влажности. Использование осушителя во влажные месяцы и увлажнителя в сухие периоды может значительно улучшить ситуацию.

Увлажнитель воздуха (фото: flickr.com/thebetterday4u)

Дополнительные решения

Определение причин дисбаланса влажности поможет принять меры по ее оптимизации.

Открывание окон или установка вентиляции может помочь в конкретных комнатах.

Если проблема с влагой по всему дому может потребоваться увлажнитель для всего дома или исправление системы отопления.

 

Если мы уже говорим о микроклимате в помещении, то вот почему нельзя спать с включенным вентилятором летом.

Вместо этого узнайте, как охладить дом и себя без кондиционера.

При написании материала использовались следующие источники: издания Architectural Digest, Better Homes and Gardens, Sensitive Choice.

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