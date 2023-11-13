Яке магазинне молоко категорично не можна споживати: це важливо знати

Різні люди засвоюють молочні продукти по-різному. Важливо знати, на що звертати увагу при виборі молока в магазині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що варто знати

Мікробіолог та кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, що люди почали споживати молоко тварин близько 10 тисяч років тому - коли почали одомашнювати кіз та корів.

Орієнтовно тоді ж виникла корисна мутація, яка дозволила людині додати молоко до свого раціону. Йдеться про можливість у дорослому віці виробляти фермент (лактазу) для розщеплення молочного цукру (лактози).

У випадку людей, які не мають лактази (ферменту), організм самостійно не може розщеплювати й засвоювати молочний цукор. Тоді він у незміненому вигляді потрапляє в дальні відділи кишківника. А там часто за таких умов утворюються гази.

Для людей, організм яких виробляє лактазу, молоко стало додатковим джерелом вітаміну D та калорій. Тож ця корисна мутація надала відчутні еволюційні переваги та швидко поширилася.

Людям із непереносимістю лактози варто пам’ятати:

лактоза часто входить до складу багатьох, на перший погляд, "немолочних" продуктів, як-от сосисок, паштетів, хліба чи соусів

неприємні симптоми, як правило, не виникають при помірному споживанні лактози (до 12 г лактози, що орієнтовно відповідає склянці молока)

у кисломолочних продуктах вміст лактози істотно нижчий, ніж у молоці. Молочнокислі бактерії допомагають перетравлювати лактозу без газоутворення

Кількість молочних продуктів у раціоні має значення

Для людини молочні продукти є джерелом повноцінного легкозасвоюваного білка, а також кальцію та вітаміну D.

Існує з десяток різноманітних типів молочних продуктів, серед них: молоко, ферментовані молочні напої, сири, масло, продукти із сироватки та казеїну.

Молочні продукти містять насичені жири. За рекомендаціями ВООЗ, їхня частка в раціоні має бути контрольованою (до 25 г на добу). Це не є підставою обирати знежирені продукти, проте слід дотримуватися розумної помірності.

Також деякі молочні продукти містять значну кількість вільних цукрів. Наприклад, обираючи йогурти з наповнювачами, варто враховувати, скільки цукру вони додають до вашого денного раціону (межа на день - 50 г).

Як вибрати безпечний продукт

Молочні продукти - привабливе поживне середовище для розвитку бактерій. Зокрема, патогенних, як-от збудників сальмонельозу, лістеріозу та бруцельозу.

При виборі та зберіганні молочних продуктів, потрібно дотримуватись таких порад:

не варто купувати домашні молочні продукти, не знаючи напевне, чи дотримувалися санітарні та гігієнічні норми

при купівлі та споживанні молочних продуктів завжди звертайте увагу на термін придатності та умови зберігання - їх слід суворо дотримуватися

при виборі сирів надавайте перевагу продуктам, виготовленим із пастеризованого молока

не використовуйте в їжу (зокрема для випічки) молочні продукти, що зіпсувалися

Яке молоко не можна споживати

За словами експертів, категорично не можна споживати магазинне молоко, що самовільно скисло.

При приготуванні кисломолочних напоїв використовують спеціальні закваски, що містять молочнокислі бактерії. Коли скисає домашнє некип’ячене молоко, це відбувається за участі молочнокислих бактерій, що туди потрапили від тварини.

Магазинне молоко після термообробки теж згодом може скиснути, але вже внаслідок діяльності мікроорганізмів, які потрапили туди з навколишнього середовища.

Важливо, що далеко не завжди це можуть бути саме молочнокислі бактерії. Таке молоко часто має гіркуватий присмак і може спричинити харчове отруєння.