На каком масле можно жарить, а какое добавлять в салат

Количество растительного масла на полках в супермаркетах сейчас огромное. И постоянно встает выбор - какое масло купить для жарки, а какое добавлять в салат. А еще и идут постоянные споры о том, можно ли жарить на оливковом масле.

Самый простой ответ о том, на каком масле жарить, а какое добавить в салат, дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Марины Шакотько в Instagram.

Как объясняет эксперт, существует два вида растительного масла - рафинированное и нерафинированное.

"Простыми словами, рафинированное масло - это очищенное, а нерафинированное - неочищенное. В масле присутствуют не только жиры, а еще вода, воск, белки и разные пигменты", - объясняет Марина Шакотько.

Она добавляет, что всеми любимое масло Extra Virgin Oil - не подходит для жарки, так как все соединения, от которых оно не очищено, при нагревании начинают выделять токсичные вещества и даже канцерогены.

"А рафинированное масло - это простое масло, которое от всего очистили. 100% жир. Не стоит демонизировать какой-то вид масла и искать, какое лучше. Каждый продукт имеет свое назначение", - резюмировала врач.

То есть, нерафинированное масло годится для салатов, а для жарки стоит использовать только рафинированное масло любого вида.