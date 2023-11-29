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На каком масле можно жарить, а какое добавлять в салат

Среда 29 ноября 2023 14:42
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На каком масле можно жарить, а какое добавлять в салат На каком растительном масле нельзя жарить (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Количество растительного масла на полках в супермаркетах сейчас огромное. И постоянно встает выбор - какое масло купить для жарки, а какое добавлять в салат. А еще и идут постоянные споры о том, можно ли жарить на оливковом масле.

Самый простой ответ о том, на каком масле жарить, а какое добавить в салат, дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Марины Шакотько в Instagram.

Как объясняет эксперт, существует два вида растительного масла - рафинированное и нерафинированное.

"Простыми словами, рафинированное масло - это очищенное, а нерафинированное - неочищенное. В масле присутствуют не только жиры, а еще вода, воск, белки и разные пигменты", - объясняет Марина Шакотько.

Она добавляет, что всеми любимое масло Extra Virgin Oil - не подходит для жарки, так как все соединения, от которых оно не очищено, при нагревании начинают выделять токсичные вещества и даже канцерогены.

"А рафинированное масло - это простое масло, которое от всего очистили. 100% жир. Не стоит демонизировать какой-то вид масла и искать, какое лучше. Каждый продукт имеет свое назначение", - резюмировала врач.

То есть, нерафинированное масло годится для салатов, а для жарки стоит использовать только рафинированное масло любого вида.

Кстати, ранее мы писали о том, в каких продуктах скрываются насыщенные жиры и в каком количестве их можно есть.

А еще рассказывали о том, какое магазинное молоко нельзя употреблять.

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