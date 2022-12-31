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Який новорічний салат зіпсується першим: доїдати 1 січня не можна

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Субота 31 грудня 2022 10:01
Який новорічний салат зіпсується першим: доїдати 1 січня не можна Яка новорічна страва зіпсується першою (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Новорічні свята - це час не тільки див, бажань і подарунків, а й кулінарних клопотів. Однак більшість цих страв не можна зберігати довго, особливо, коли мова йде про заправлені майонезом салати.

Який з них дуже швидко псується, і його краще не доїдати 1 січня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Найбільш швидкопсувний салат

За словами експертів, найшвидше зіпсується король столу - улюблений багатьма з нас Олів'є. Заправлений салат треба вжити протягом чотирьох годин.

А от залишки із салатниць, які простояли на столі увесь час, краще викинути, а не ставити в холодильник і доїдати наступного дня.

Навіть у холодильнику салат довго не протримається, особливо з постійними вимкненнями.

Як продовжити термін зберігання салату?

Проте не все так безнадійно, продовжити життя "олів'єшці" можна. Головна умова: тримати сире окремо від вареного, і не заправляти. А найкраще - покласти в окремі лотки всі нарізані інгредієнти (варені овочі можна разом).

Таким чином Олів'є можна зберігати до 40 годин.

Який новорічний салат зіпсується першим: доїдати 1 січня не можна

Олів'є не можна довго зберігати (фото: freepik)

Щоб поснідати 1 січня улюбленим салатом, зберіть всі компоненти разом, заправте майонезом і святкуйте на здоров'я.

Якщо ж ви дотримаєтеся умов - зберігатимете варене окремо від сирого, і не заправлятимете, то термін дії Олів'є можна продовжити до 40 годин.

Термін зберігання інших новорічних страв:

  • "Оселедець під шубою" та "Мімоза" зберігаються до 24 години,
  • "Крабовий салат" із заправкою протримається добу (48 годин без соусу),
  • Фаршировані яйця можна зберігати 2-3 дні,
  • Холодець може зберігатися 3-4 дні.

Раніше ми писали, скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу після новорічного застілля.

Також читайте, як відварити куряче філе до салату, щоб його не зіпсувати.

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