Какой новогодний салат испортится первым: доедать 1 января нельзя
Новогодние праздники – это время не только чудес, желаний и подарков, но и кулинарных хлопот. Однако большинство этих блюд нельзя хранить долго, особенно когда речь идет о заправленных майонезом салатах.
Какой из них очень быстро портится, и его лучше не доедать 1 января – читайте ниже в материале Styler.
Наиболее скоропортящийся салат
По словам экспертов, быстрее всего испортится король стола – любимый многими из нас Оливье. Заправленный салат нужно употребить в течение четырех часов.
А вот остатки из салатниц, которые простояли на столе все время, лучше выбросить, а не ставить в холодильник и доедать на следующий день.
Даже в холодильнике салат долго не продержится, особенно с постоянными отключениями.
Как продлить срок хранения салата?
Однако не все так безнадежно, продлить жизнь "оливьешке" можно. Главное условие: держать сырое отдельно от вареного и не заправлять. А лучше всего – положить в отдельные лотки все нарезанные ингредиенты (вареные овощи можно вместе).
Таким образом, Оливье можно хранить до 40 часов.
Оливье нельзя долго хранить (фото: freepik)
Чтобы позавтракать 1 января любимым салатом, соберите все компоненты вместе, заправьте майонезом и празднуйте на здоровье.
Если же вы соблюдете условия – будете хранить вареное отдельно от сырого, и не будете заправлять, то срок действия Оливье можно продлить до 40 часов.
Срок хранения других новогодних блюд:
- "Селедка под шубой" и "Мимоза" хранятся до 24 часов,
- "Крабовый салат" с заправкой продержится сутки (48 часов без соуса),
- Фаршированные яйца можно хранить 2-3 дня,
- Холодец может храниться 3-4 дня.
Раньше мы писали, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу после новогоднего застолья.
Также читайте, как отварить куриное филе в салат, чтобы его не испортить.