Який манікюр привабить удачу та гроші у січні 2025. Це точно не червоний та чорний

Щасливий колір на січень 2025 року

Фінансово вдалий колір на січень - це коричневий.

"Щомісяця є найбільш виграшний колір, який підживлює фінансовий потік і сприяє вашому везінню. Цього місяця це коричневий колір або, як його називають, шоколадний, а також усі його відтінки", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

Чому коричневий - щасливий колір у січні 2025 року

Стабільність і баланс

Коричневий колір пов'язаний із природними елементами, такими як земля і деревина, що уособлюють стабільність і надійність. Він дуже заземлений і сприяє досягненню балансу в житті, що особливо важливо в перший місяць року, коли люди зазвичай планують свої цілі та завдання.

Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Тепло і затишок

Коричневий має тепло, що символізує домашній затишок і комфорт. Він дарує відчуття спокою, що важливо для того, щоб вийти з періоду свят і перехідного часу після нового року в нормальний ритм.

Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Фінансовий добробут

У деяких культурах коричневий колір вважається кольором матеріального добробуту, тому його можна асоціювати з процвітанням і фінансовим успіхом у 2025 році.

Грошовий манікюр на січень 2025 року (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Енергетика природних циклів

Коричневий колір нагадує про природні цикли, зокрема, восени та взимку, коли відбувається відновлення і підготовка до нових початків. Це гарний символ для січня, коли зберігається атмосфера відновлення та очищення.

Грошовий манікюр на січень 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Технічний аспект

Оскільки 2025 рік є роком Дерев'яної Змії за китайським гороскопом, коричневий (як колір землі й дерева) гармонійно пасує до цієї енергії, створюючи баланс між матерією, природою і спокійним поступовим рухом вперед.