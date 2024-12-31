Какой маникюр привлечет удачу и деньги в январе 2025. Это точно не красный и черный

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре или же просто поставить на заставку в телефоне.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в январе 2025 года, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.
Финансово удачный цвет на январь - это коричневый.
"Каждый месяц есть наиболее выигрышный цвет, который подпитывает финансовый поток и способствует вашему везению. В этом месяце это коричневый цвет или, как его называют, шоколадный, а также все его оттенки", - отметила блогерша Astro Muse Mari.
@astromuse.mari
оригінальний звук - Astro Muse Mari
Коричневый цвет связан с природными элементами, такими как земля и древесина, олицетворяющие стабильность и надежность. Он очень заземлен и способствует достижению баланса в жизни, что особенно важно в первый месяц года, когда люди обычно планируют свои цели и задачи.
Денежный маникюр на январь 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Коричневый имеет тепло, символизирующее домашний уют и комфорт. Он дарит чувство покоя, что важно для того, чтобы выйти из периода праздников и переходного времени после нового года в нормальный ритм.
Денежный маникюр на январь 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
В некоторых культурах коричневый цвет считается цветом материального благополучия, поэтому можно ассоциировать с процветанием и финансовым успехом в 2025 году.
Денежный маникюр на январь 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Коричневый цвет напоминает о природных циклах, в частности, осенью и зимой, когда происходит восстановление и подготовка к новым началам. Это хороший символ для января, когда сохраняется атмосфера восстановления и очистки.
Денежный маникюр на январь 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)
Поскольку 2025 год является годом Деревянного Змеи по китайскому гороскопу, коричневый (как цвет земли и дерева) гармонично подходит к этой энергии, создавая баланс между материей, природой и спокойным постепенным движением вперед.
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Для написания материала были использованы: страница в TikTok Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram Julia Diogo, Iram Shelton.