Який літаючий птах найвищий у світі: подивіться на цю неймовірну красу

Коли мова йде про висоту в польоті, природа здивує нас багатьма рекордами. Серед них виділяється один птах, здатний підніматися на вражаючу висоту, залишаючи позаду всі інші види.

Хто серед літаючих птахів є найвищим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFLscience .

Якій птах є найвищим у світі

Коли йдеться про висотних птахів, ви, напевно, згадуєте про страуса чи, можливо, про величного пінгвіна на ім'я Песто.

Проте багато з найбільших птахів на нашій планеті не здатні літати. Тож хто ж є найвищим птахом, який піднімається в небеса? Цей титул належить журавлю з яскраво-червоною головою і гучним сурмлячим криком.

У сімействі журавлів Gruidae налічується 15 видів. Ці птахи не лише вражають здатністю долати величезні відстані під час міграції, але і є справжніми велетнями у світі птахів. Найвищим літаючим птахом визнано журавля Sarus (Grus antigone), висота якого може досягати 1,8 метра, а розмах крил - приблизно 2,5 метра.

Журавлі Sarus мешкають на Індійському субконтиненті, у Південно-Східній Азії та північній Австралії. Вони гніздяться в низьких заболочених угіддях і затоплених рисових полях.

Ці птахи живляться комахами, рибою, рослинами та насінням, а їхня вага варіює від 5 до 12 кілограмів, причому самці, зазвичай, більші за самок.

Попри свої значні розміри, журавлі Sarus можуть розвивати вражаючу швидкість на землі - за повідомленнями, вони здатні літати зі швидкістю до 72 кілометрів на годину

Журавель Sarus (Мукунд Кумар / Shutterstock.com)

Багато видів журавлів вражають своєю оригінальною поведінкою під час залицяння, і журавлі Sarus не є винятком. Щоб привернути увагу потенційних партнерів і, можливо, встановити свої права на території, журавлі Sarus виконують складні танці та видають гучні звуки. Їхні голосові апарати настільки потужні, що їхні крики можна почути за кілька миль.

Окрім своїх вражаючих розмірів і гучних шлюбних криків, журавлі Sarus також будують досить значні гнізда. Ці гнізда можуть мати діаметр до 1,83 метра і використовуються для інкубації одного або двох яєць на рік. При цьому і самці, і самки беруть участь у висиджуванні та вихованні своїх пташенят.

Попри відносно малу кількість наземних хижаків, журавель Sarus наразі класифікується як вразливий вид у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Основні загрози для цього птаха виникають через втрату природного середовища існування внаслідок сільськогосподарської діяльності та освоєння земель, отруєння пестицидами, а також полювання і збір яєць.

Журавлі дуже відповідально ставляться до виховання пташенят (фото: Мукунд Кумар / Shutterstock.com)

Представник Фонду охорони природи та глобальний співголова Групи спеціалістів з лелек, пояснив, що сім'ї журавлів Sarus часто повертаються, щоб оглянути мертві трупи, що створює додаткові ризики, пов'язані з ураженням електричним струмом через дроти, розташовані поблизу доріг. За його словами, журавлі Sarus вміють навчати своїх пташенят уникати цих небезпечних електричних проводів.

"Вони подають специфічний звук, наближаючись до проводів під час польоту. Це сигналізує молодшим птахам, що їм потрібно підніматися або опускатися, щоб уникнути дротів", - зазначив еколог.

Інші види птахів, що отримали відзнаки

У той час як журавель Sarus здобув титул найвищого літаючого птаха, а страус, з висотою 2,8 метра, став найбільшим живим птахом, існує ще кілька видів, які домінують у своїх категоріях.

Найважчим літаючим птахом є дрохва корі (Ardeotis kori), вага якого коливається від 11 до 19 кілограмів. Цей вид поширений у південній та східній Африці.

Мандрівний альбатрос, з розмахом крил від 2,5 до 3,5 метра, має найбільший розмах крил серед усіх птахів. Попри свої вражаючі розміри, ці птахи здатні долати величезні відстані, мігруючи до 120 000 кілометрів щороку.

І, нарешті, найменшим птахом у світі є колібрі (Mellisuga helenae), який має довжину всього 5,5 сантиметрів. Цей крихітний птах важить лише 1,95 грама і вражає своєю здатністю махати крилами 80 разів на секунду, створюючи гудіння, яке надало йому чарівну назву.