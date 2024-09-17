Який колір принесе проблеми 17 вересня: детальний прогноз на вівторок від астролога

Цього вівторка, 17 вересня, можна буде відчути вплив Марсу й Сонця. Чимало планів можуть опинитися під загрозою, до того ж з'являться спокуси.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, як краще провести цей день, що треба зробити та від яких кольорів слід відмовитися.
"Кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Не можна піддаватися навіюванню, лінуватися. Утримайтесь від сексуальних практик", - попередила астролог.
"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров'я. Самоконтроль ослаблений, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - додала вона.
Гороскоп на 17 вересня (ілюстрація: freepik.com)
"17 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - зазначила Соловйова.
Окрім цього, не забувайте, що до 12:51 Сонце перебуватиме у королівському градусі Діви️.
"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - нагадала астролог.
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