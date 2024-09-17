Какой цвет принесет проблемы 17 сентября: подробный прогноз на вторник от астролога

В этот вторник, 17 сентября, можно будет ощутить влияние Марса и Солнца. Многие планы могут оказаться под угрозой, к тому же появятся искушения.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как лучше провести этот день, что нужно сделать и от какого цвета следует отказаться.
"Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Нельзя поддаваться внушению, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик", - предупредила астролог.
"Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми", - добавила она.
Гороскоп на 17 сентября (иллюстрация: freepik.com)
"17 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Из-за общего фона суток не начинайте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом авто, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила Соловьева.
Кроме этого, не забывайте, что к 12:51 Солнце будет находиться в королевском градусе Девы.
"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - напомнила астролог.
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