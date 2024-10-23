Якій колір очей найрідкісніший у світі: його мають всього 1% людей на планеті

Якій колір очей найрідкісніший у світі

Зелені очі довгий час були символом рідкісної краси, адже лише близько 2% людей на планеті можуть похвалитися таким кольором. Проте сучасні наукові відкриття кидають виклик цьому твердженню. Новим рідкісним фаворитом стали сірі очі.

Сірий колір очей донедавна вважали лише відтінком голубого, але останні дослідження змінили сприйняття цієї градації. Вчені детальніше розібралися в характеристиках відтінків райдужки, і тепер сірий виділили як окремий, самобутній колір, який заслуговує на статус найрідкіснішого.

За словами вчених, коричневий колір очей переважає у світі, його мають від 55 до 79% людей. Блакитні очі посідають друге місце, охоплюючи 8-10% населення, проте в США цей відтінок зустрічається частіше - у 27% людей, тоді як горіховий відтінок мають 18%.

Сірі очі, які нещодавно почали розглядати як окремий відтінок, вважаються найрідкіснішими - їх мають менш як 1% людей на планеті. Раніше їх класифікували як різновид блакитного, однак зараз вчені встановили, що відмінності пов'язані з тим, як райдужка з низьким вмістом меланіну взаємодіє зі світлом.

Варто зазначити, що чорний - це не колір очей. Деякі очі можуть виглядати чорними, але насправді вони темно-карі або ж мають великі зіниці.

Що відповідає за колір очей

Колір очей визначається комбінацією генів, які впливають на пігментацію райдужної оболонки. Це робить кожен відтінок унікальним, створюючи неповторну гаму кольорів серед людей.

Гени, пов'язані з утворенням пігментів - меланіну, еумеланіну і феомеланіну - диктують колір шкіри, волосся та очей. А колір очей відображає унікальне поєднання та концентрацію пігментів у райдужній оболонці.

Чим більше меланіну - тим темніший колір очей, чим його менше - тим світлішій колір. Різні типи меланіну визначають колір не тільки очей, а всього іншого.

Еумеланін - це чорно-коричневий пігмент, якій відповідає за темні очі, волосся та шкіру.

Феомеланін - це жовто-червоний пігмент, який дає зелені або бурштинові очі, руде волосся та веснянки.

Люди, які живуть далі від екватора, зазвичай мають світліші очі та шкіру. У теплих широтах, ближче до екватора, найбільше поширені темні очі та шкіра.

Колір очей та здоров'я

Рідкісний колір очей або загальний зовнішній вигляд може здаватися особливим та характерним. Однак це може виходити за рамки зовнішнього вигляду, оскільки колір очей може бути пов'язаний з певними перевагами або проблемами для здоров'я.

Одне з досліджень показало, що жінки зі світлим очима краще витримують біль під час вагітності, ніж жінки з темними очима.

Ще одне дослідження показало, що люди з темними очима можуть мати менший ризик втрати слуху, не пов'язаної з віком.

Світлішій колір очей пов'язаний з підвищеним ризиком дегенерації жовтої плями, яка спричиняє втрату центрального поля зору, а також очної меланоми (рак в оці або навколо нього).

Крім того, колір очей може змінитися у дорослому віці. Інколи це пов'язано з певними хворобами, прийомом ліків або травмою.

Наприклад, якщо у людини не було сірих очей, але вони почали сірішати, то це може бути наслідком катаракти й це - помутніння кришталика ока.

Коричневі веснянки можуть з'явитися на райдужній оболонці з віком, як правило, через вплив сонця.

Гетерохромний іридоцикліт Фукса може освітлити колір очей і призвести до серйозних проблем з зором.

Який колір очей найпривабливіший

Опитування понад 60 тисяч людей показало цікаві результати. Люди вважають зелений колір найпривабливішим.