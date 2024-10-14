Ви "мисливець" чи "землероб"? Як група крові впливає на особистість людини

Існує думка, що група крові людини може впливати на її характер. Протягом еволюції кожна група формувала певні риси особистості, що допомагало її носіям виживати та розвиватися. Яка група крові відповідає за які риси характеру?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про особливості чотирьох основних груп крові та їхній вплив на тип особистості.

Перша група (O+ та O-): "мисливці"

Представники першої групи крові є нащадками перших людей, які змогли вижити в умовах дикої природи завдяки своїй рішучості та природним інстинктам.

Сучасні "мисливці" відрізняються енергійністю, впевненістю та рішучістю у досягненні цілей. Вони не бояться труднощів і завжди рухаються вперед, часто демонструючи лідерські якості.

Такі люди не терплять критику та важко приймають зміну обставин. Їхня сила характеру допомагає їм досягати успіху, однак монотонна робота швидко втомлює їх. У стосунках вони ревниві, але водночас чутливі й турботливі, що допомагає їм будувати міцні стосунки.

Друга група (A+ та A-) - "землероби"

Люди з другою групою крові відзначаються врівноваженістю, терплячістю та схильністю до компромісів. Ззовні вони можуть виглядати спокійними, але всередині ховають складний внутрішній світ.

Їм властива обережність, ретельність у роботі, проте вони схильні піддаватися чужим думкам. Вони не лідери, але є надійними виконавцями, на яких можна покластися.

"Землероби" - це віддані друзі, які завжди готові підтримати, проте не люблять виставляти свої емоції напоказ. У стосунках вони терплячі та готові поступатися, створюючи гармонійний сімейний затишок.

Третя група (B+ та B-) - "кочівники"

Люди з третьою групою крові відрізняються гнучкістю та вмінням швидко адаптуватися до змін. Їхній характер поєднує в собі риси перших двох груп, що робить їх універсальними та винахідливими.

"Кочівники" люблять зміни, пригоди та подорожі, їм важко сидіти на одному місці. Вони можуть легко знаходити спільну мову з іншими, але інколи надто вразливі та схильні драматизувати.

Вони наділені творчими здібностями та часто знаходять себе у мистецтві. У стосунках "кочівники" шукають свого ідеального партнера, але іноді можуть бути непостійними.

Четверта група (AB+ та AB-) - "винахідники"

Ця група є найрідкіснішою і поєднує в собі риси характеру другої та третьої груп.

"Винахідники" - це інтелектуали та філософи, які завжди прагнуть зрозуміти суть речей. Вони чарівні, приязні, але іноді можуть сумніватися в собі та довго приймати рішення.

Їм властива здатність до емпатії, вони справжні альтруїсти, які прагнуть допомагати іншим.