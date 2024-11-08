Какой цвет маникюра выбрать на Новый год 2025: счастливый и модный оттенок на праздник

2025 год по китайскому календарю - год Зеленой Деревянной Змеи. В древних мифах различных стран змея являлась символом мудрости, трансформации и исцеления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой цвет подобрать для новогоднего маникюра, чтобы привлечь счастье, удачу и успех.

В 2025 году главными будут производные цвета дерева - зеленый и желтый. Они ассоциируются с умиротворением, ощущением спокойствия и внутреннего равновесия. В то же время эти цвета символизируют связь с природой, рост и восстановление.

Варианты зеленого маникюра (фото: instagram.com/nails_maryb, instagram.com/jmpv_products)

Чтобы привлечь удачу, в одежде, маникюре или интерьере рекомендуется использовать разнообразные оттенки зеленого цвета: оливковый, салатовый, хаки или изумрудный.

Маникюр на Новый год 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Счастливый оттенок маникюра для празднования 2025 года

Счастливый цвет маникюра на Новый год 2025 - изумрудный. Он отражает красоту и жизненную силу природы, а также ассоциируется с гармонией и внутренним спокойствием.

Также изумрудный символизирует надежду на будущее, стабильность и здоровье. Поэтому астрологи особенно советуют встречать 2025 год в одежде этого цвета, потому что тогда можно будет ожидать продуктивный и счастливый год, полон многих возможностей, богатства, успеха и стабильности.

Если вы не любите эксперименты, сделайте однотонное покрытие и глянцевый или матовый топ.

Маникюр на Новый год 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Еще один вариант на Новый год - покрыть ногти зеленым и серебристым лаком. Такое сочетание будет создавать праздничное настроение без любых дополнительных украшений.

Модный маникюр (фото: instagram.com/photo_exclusive_nails)

Поскольку зеленый - главный цвет в год Деревянной Змеи, вы можете попросить мастера сделать вам мраморный маникюр, сочетающий несколько его оттенков: изумрудный, бирюзовый и оливковый.

Мраморный маникюр со всеми оттенками зеленого (фото: instagram.com/thehotblend)

Можно поэкспериментировать и разбавить зеленый маникюр другими оттенками. Абстрактный маникюр, сочетающий главные оттенки Рождества и Нового года - оригинальный выбор для обладательниц ногтей любой длины и формы. Зеленый, красный, белый и золотой лаки на ногтях выглядят по-настоящему празднично.

Вариант маникюра на Новый год (фото: instagram.com/photo_exclusive_nails)

Фольга - один из самых простых способов придать ногтям праздничного блеска. Она бывает разных цветов, форм, размеров, и с ней легко обращаться. Маникюр с фольгой смотрится очень эффектно и необычно, а также создает на ногтях сверкающий эффект.

Маникюр с фольгой (фото: instagram.com/shaghyghmohmmdy_academy, instagram.com/johannails_cr)

Беспроигрышный вариант на Новый год - блестки и стразы.

Маникюр с блестками (фото: instagram.com/vickys_nails_maynooth)