Який колір манікюру ідеально підходить для святкування Нового року-2025: фото

Класичний темно-зелений

Глибокі та насичені відтінки темно-зеленого створюють елегантний та розкішний вигляд. Такий манікюр можна зробити однотонним або доповнити золотими чи срібними блискітками, стразами чи фольгою для створення більш святкового ефекту.

Темно-зелений манікюр (колаж: РБК-Україна)

Зелений манікюр і тваринний принт

Зелений манікюр у поєднанні з тваринним принтом - це яскраве та стильне рішення для новорічного свята. Тваринний принт додає манікюру екстравагантності та динамічності, а зелений колір підкреслюватиме його незвичність та свіжість. Це може бути леопардовий принт, імітація панцира черепахи або шкіри змії.

Варіант нестандартного манікюру (фото: instagram.com/overglowedit)

Смарагдовий манікюр

Темно-зелений манікюр, що переливається, буде виглядати особливо ефектно, створюючи загадкове сяйво, яке чудово підійде для зимового свята. Його можна зробити за допомогою ефекту омбре, а також додати золоті чи срібні акценти (наприклад, лінії, крапки чи фольгу).

Смарагдовий манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Градієнтний манікюр

Якщо вам подобається стриманіший стиль, можна вибрати зелений для кінчиків нігтів. При цьому кожен ніготь можна покрити іншим відтінком. Такий манікюр можна доповнити дрібними блискітками або малюнками, щоб підкреслити новорічну атмосферу.

Французький манікюр (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Манікюр зі сніжинками

Якщо вам подобається сучасний стиль, можна зробити манікюр у темно-зелених відтінках з геометричними візерунками, наприклад, сніжинками, трикутниками, смужками чи крапками. Це виглядатиме стильно та актуально.

Варіант стильного манікюру (фото: instagram.com/nylove_nail)

Зелений із золотими акцентами

Золоті елементи у поєднанні із насиченим зеленим кольором виглядають чудово для новорічного манікюру. Це можуть бути золоті смужки, фольга, також різні святкові елементи (наприклад, зірки або ялинкові іграшки).

Зелений із золотом (фото: instagram.com/nylove_nail)

Зелений французький манікюр

Такий манікюр виглядатиме елегантно та стильно, а для додаткового новорічного шарму можна додати акценти у вигляді блискіток або страз.

Французький манікюр (фото: instagram.com/melanated.mani)