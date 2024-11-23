Що вдягнути на Новий рік 2025: поради жінкам і чоловікам за знаками Зодіаку

Наступний 2025 рік - рік Зеленої Дерев'яної Змії. Щоб отримати її прихильність, варто уважно підійти до вибору святкового вбрання, тому варто звернути увагу на речі і кольори, які відлякують удачу .

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, що вдягнути на Новий рік 2025, орієнтуючись на свій знак Зодіаку.

Овен

Жінки: Овни - енергійні і вперті, тому для них підходить сміливий та динамічний стиль. Виберіть яскраві кольори - червоний або помаранчевий. Це можуть бути елегантні сукні або костюми з яскравими акцентами (наприклад, червоні туфлі чи аксесуари). Образ повинен бути яскравим і виразним, але не надто важким.

Чоловіки: Овнам підходять стильні костюми червоного або чорного кольору з чіткими лініями. Ви можете вибрати строгий костюм з сучасними елементами (наприклад, яскраві краватки або аксесуари), щоб підкреслити свою рішучість і харизму.

Телець

Жінки: Тельці - це жінки, які цінують комфорт та елегантність. Їм підійде класична сукня або костюм зеленого або кремового відтінку. Вибирайте натуральні тканини, такі як шовк або шифон, які виглядатимуть розкішно, але не будуть надто нав'язливими.

Чоловіки: Тельці люблять розкіш і спокій. Тому для них ідеальні костюми в коричневих, зелених або темно-сірих кольорах. Вибирайте якісні тканини (наприклад, твід чи шерсть), а також елегантні аксесуари - шкіряні ремені або годинники.

Близнюки

Жінки: Близнюки - це творчі натури, і вони люблять змінюватися. Для них підійдуть легкі, але стильні сукні в сріблястих або блакитних відтінках. Вибирайте одяг з цікавими деталями, такими як асиметричні вирізи або незвичні аксесуари, щоб підкреслити вашу індивідуальність.

Чоловіки: Близнюки можуть вибирати костюми, що поєднують класичний стиль з новими трендами. Блакитний або сірий костюм з легким блиском, доповнений стильними аксесуарами, підкреслить вашу енергійність і багатогранність.

Що одягнути на Новий рік 2025 (фото: pixabay.com)

Рак

Жінки: Раки - чуттєві та романтичні, тому для них ідеальні ніжні сукні або костюми в пастельних відтінках - перловий білий, рожевий або лавандовий. Тканини повинні бути легкими і повітряними, такими як шифон або шовк, щоб підкреслити вашу м'якість та витонченість.

Чоловіки: Раки люблять комфорт і спокій, тому їм підійде класичний костюм в нейтральних кольорах (наприклад, сірий або пастельно-блакитний). Вибирайте тканини, що підкреслюють вашу елегантність, але не виглядають занадто строгими.

Лев

Жінки: Леви - справжні королеви, і для них підійдуть розкішні сукні золотого, червоного або фіолетового кольору. Обирайте одяг, що підкреслює вашу впевненість і сексуальність: плаття з розрізами, з елементами декору, блискучі тканини - все це для вас.

Чоловіки: Леви люблять бути в центрі уваги, тому вибирайте костюми в червоних, чорних або золотистих відтінках. Оксамит чи бархат — це чудові варіанти для таких чоловіків. Доповніть образ стильними аксесуарами, такими як золоті годинники або великий браслет.

Діва

Жінки: Діви - це стильні і стримані жінки, тому їм підійдуть елегантні, але прості сукні. Вибирайте такі кольори, як бежевий, сірий або темно-зелений. Класика стилю з мінімумом деталей дозволить підкреслити ваш бездоганний смак.

Чоловіки: Для Дів ідеальний стиль - це строгий класичний костюм з чіткими лініями. Вибирайте костюми сірого, темно-синього або чорного кольору. Ваш образ має бути бездоганно організованим і акуратним, з мінімальними акцентами.

Що одягнути на Новий рік 2025 (фото: pixabay.com)

Терези

Жінки: Терези прагнуть до гармонії, тому їм підходять витончені сукні або костюми в білих, рожевих або золотих відтінках. Вибирайте одяг, що створює враження легкості та елегантності, із плавними лініями і мінімалістичними аксесуарами.

Чоловіки: Терези люблять виглядати стильно, але не надто яскраво. Класичний костюм сірого або темно-синього кольору буде виглядати дуже елегантно. Доповніть образ аксесуарами в золотистих або сріблястих відтінках.

Скорпіон

Жінки: Скорпіони - це сильні й пристрасні особистості, тому їм підходять сукні чорного, червоного або темно-фіолетового кольору. Вибирайте вбрання, яке підкреслює вашу сексуальність і впевненість - сукні з глибокими вирізами, мереживом або складними деталями.

Чоловіки: Скорпіони люблять вишуканість і силу в образах. Для них підійдуть костюми темних кольорів - чорного, глибокого синього або бордового. Чорна сорочка підкреслить вашу елегантність, а яскравий аксесуар (наприклад, краватка або запонки) додасть акценту.

Стрілець

Жінки: Стрільці - це авантюрні і вільні люди, тому вони можуть вибирати більш нестандартні варіанти для святкування. Яскраві кольори, такі як фіолетовий, оранжевий чи жовтий, підкреслять вашу енергію. Легка сукня або костюм з цікавими елементами в стилі бохо буде виглядати чудово.

Чоловіки: Для Стрільців підходять костюми в яскравих кольорах, таких як фіолетовий або блакитний. Ви можете обрати нестандартні тканини (наприклад, кашемір чи твід), а також сміливі аксесуари для додаткового акценту.

Що одягнути на Новий рік 2025 (фото: pixabay.com)

Козеріг

Жінки: Козероги люблять класичний стиль, тому їм підійдуть чорні, темно-сірі або коричневі сукні з простим, але вишуканим кроєм. Якісні тканини і мінімалістичні аксесуари додадуть вашому образу солідності.

Чоловіки: Для Козерогів ідеально підходить класичний темно-сірий або чорний костюм з елегантними деталями. Вибирайте строгі костюми з тканин високої якості та мінімум аксесуарів.

Водолій

Жінки: Водолії обожнюють оригінальність. Виберіть сріблясті або пурпурні сукні з футуристичними деталями, які підкреслять вашу індивідуальність. Мінімалістичні, але виразні аксесуари допоможуть завершити образ.

Чоловіки: Для Водоліїв підходять костюми сріблястих або пастельних відтінків. Оригінальні тканини і незвичні фасони костюмів підкреслять вашу нестандартність і стиль.

Риби

Жінки: Риби - це мрійливі і ніжні особистості. Вибирайте сукні пастельних кольорів - блакитного, сірого, м'ятного. Легкі тканини, такі як шифон чи шовк, підкреслять вашу м'якість і романтичність.

Чоловіки: Рибам підходять класичні костюми сірого або блакитного кольору. Вибирайте прості, але елегантні костюми з натуральних тканин, щоб підкреслити вашу ніжність і внутрішній спокій.

Що одягнути на Новий рік 2025 (фото: pixabay.com)