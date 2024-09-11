Який гормон призводить до набору ваги та що зробити, що цього не сталось

Що варто знати про вплив лептину

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, що зазвичай у людей із нормальною вагою або низьким вмістом жиру рівень лептину буде низьким. Це пов’язано з тим, що лептин виробляється жировими клітинами: чим менше жирових запасів, тим менше лептину.

Високий рівень лептину зазвичай зустрічається в людей з більшою кількістю жиру в організмі або в умовах, коли є порушення чутливості до лептину (лептинова резистентність).

Які фізичні вправи знижують лептин

Для значного зниження рівня лептину, необхідно виконувати не менше 180 хвилин вправ середньої інтенсивності або 120 хвилин високої інтенсивності щотижня.

Крім того, ефект фізичних вправ на зниження лептину може змінюватися залежно від харчування перед тренуванням, так тренування на голодний шлунок може бути ефективнішим для зниження рівня лептину, ніж просто дотримання низькокалорійної дієти.

Це пов’язано з тим, що під час тренування натще організм використовує більше запасів жиру для отримання енергії, що може сприяти більшому зниженню рівня лептину в крові в перспективі.

"Дослідження цікаве, але як завжди "без чарівної пігулки", лише робота із метаболізмом, дисципліна, спорт і харчування", - йдеться у повідомлені.

Інші способи знизити лептин у крові:

зниження ваги - оскільки рівень лептину пов'язаний із кількістю жирової тканини, зменшення маси тіла призведе до його зниження

збільшення фізичної активності

зменшення прийомів їжі

повноцінний сон

Норми лептину

Рівень лептину варіюється залежно від статі та віку людини. Норми лептину в дорослих:

в жінок - від 3,7 до 11,1

чоловіків - від 2,0 до 5,6

У жінок норма лептину вища, ніж у чоловіків, оскільки організм виробляє більше жирової тканини через відмінності в гормональному фоні та фізіологічних особливостях. Також у жінок рівень лептину може змінюватися залежно від фази менструального циклу і під час вагітності.