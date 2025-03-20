О котрій годині треба вечеряти, щоб жити довше: названо ідеальний час

Ідеальний час для вечері

Вчені з Гарвардського університету та Іспанського національного центру досліджень серцево-судинних захворювань дійшли висновку, що оптимальний час для вечері - між 18:00 та 20:00. Саме у цей період організм краще перетравлює їжу, що сприяє здоровому метаболізму та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

За словами дієтологів, рання вечеря допомагає організму регулювати рівень цукру в крові, покращує якість сну та сприяє ефективнішому спалюванню калорій.

Загалом експерти рекомендують їсти приблизно за три-чотири години до сну. За даними клініки Клівленда, наявність тригодинного вікна перед сном поліпшить ваш сон і травлення.

Чому пізня вечеря шкідлива?

Дослідження показали, що вечеря після 21:00 може негативно впливати на організм. Це пов’язано з тим, що в цей час сповільнюється обмін речовин, а надлишок калорій перетворюється на жирові відкладення. Крім того, пізній прийом їжі може викликати:

Проблеми зі сном та безсоння

Підвищений ризик ожиріння та діабету

Порушення роботи серцево-судинної системи

Що краще їсти на вечерю?

Щоб вечеря була корисною, дієтологи рекомендують легкі білкові продукти та овочі. Ось кілька варіантів:

Салати з рибою або куркою

Омлет із зеленню

Авокадо та кисломолочні продукти

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