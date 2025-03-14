У якій день не варто робити операції через ризик ускладнень: вчені зробили заяву

Що показало дослідження

Нещодавнє дослідження канадських та американських вчених виявило, що хірургічні операції, проведені в п'ятницю, пов'язані з підвищеним ризиком ускладнень, повторних госпіталізацій та навіть смертності.

Аналіз даних майже 430 тисяч пацієнтів, які перенесли 25 поширених хірургічних процедур у період з 2007 по 2019 роки, показав, що пацієнти, оперовані в п'ятницю, мали на 5% вищий ризик негативних наслідків порівняно з тими, хто був прооперований на початку тижня.

"Ми вивчали як планові, так і невідкладні процедури, проаналізували конкретний внесок факторів лікаря (таких як вік, досвід тощо) і розглянули короткострокові (30 днів), середньострокові (90 днів) і віддалені (1 рік) результати щодо ефекту вихідного дня", - розповів один з авторів дослідження, співробітник клінічних досліджень з Х'юстона Вацала Мундра.

Зокрема, ризик смертності протягом 30 днів після операції був на 9% вищим у пацієнтів, прооперованих у п'ятницю, а через три місяці та рік цей ризик зростав до 10% і 12% відповідно. Ця тенденція була особливо помітною в ортопедичних та урологічних операціях, а також у планових втручаннях.

"Серед дорослих, яким проводили хірургічні процедури, ймовірність важких наслідків, включаючи смерть, повторну госпіталізацію та ускладнення в короткостроковій і довгостроковій перспективі, зросла на 5% для пацієнтів, які проходили операцію безпосередньо перед вихідними. Ефект цих вихідних був помічений у багатьох вузьких спеціальностях, зокрема серед пацієнтів, яким проводили планові операції", - підкреслили вчені.

Чому операції у п'ятницю більш ризиковані?

Основною причиною цього явища дослідники називають скорочення кількості медичного персоналу у вихідні дні. Пацієнти, прооперовані в п'ятницю, часто залишаються в лікарні на суботу та неділю, коли кількість лікарів і медсестер обмежена, а доступ до старших спеціалістів ускладнений.

"Команда вихідних з невеликим персоналом може мати меншу ймовірність виявити гострі ускладнення та діяти на них на ранніх стадіях їх розвитку, що призводить до вищого рівня ускладнень у пацієнтів", - кажуть вчені.

Крім того, п'ятничні операції частіше проводять молодші хірурги з меншим досвідом роботи в операційній. І в них в п'ятницю зменшений доступ до старших колег або консультантів.

І персонал, який працює у вихідні, у невигідному становищі, оскільки вони менш знайомі з пацієнтами, ніж команди будніх днів, які керували доглядом цілий тиждень.

І це не все.

Схоже дослідження провели також у Нідерландах і воно виявило, що операції саме у п'ятницю збільшують ризик ускладнень та смертності в наступні 30 днів на 20%.

А метааналіз понад 8 мільйонів пацієнтів у всьому світі, проведений ще у 2018 році, виявив вищий ризик операцій, які проводяться у п'ятницю - 24% важких ускладнень та смертності.

Враховуючи ці дані, вчені рекомендують пацієнтам та медичним установам ретельно планувати час проведення хірургічних втручань, щоб мінімізувати можливі ризики та забезпечити найкращі результати лікування.

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