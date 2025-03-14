В какой день не стоит делать операции из-за риска осложнений: ученые сделали заявление

Что показало исследование

Недавнее исследование канадских и американских ученых показало, что хирургические операции, проведенные в пятницу, связаны с повышенным риском осложнений, повторных госпитализаций и даже смертности.

Анализ данных почти 430 тысяч пациентов, перенесших 25 распространенных хирургических процедур в период с 2007 по 2019 годы, показал, что пациенты, оперированные в пятницу, имели на 5% выше риск негативных последствий по сравнению с теми, кто был прооперирован в начале недели.

"Мы изучали как плановые, так и неотложные процедуры, проанализировали конкретный вклад факторов врача (таких, как возраст, опыт и т.д.) и рассмотрели краткосрочные (30 дней), среднесрочные (90 дней) и отдаленные (1 год) результаты по эффекту выходного дня", - рассказал один из авторов исследования, сотрудник клинических исследований из Хьюстона Вацала Мундра.

В частности, риск смертности в течение 30 дней после операции был на 9% выше у пациентов, прооперированных в пятницу, а через три месяца и год этот риск возрастал до 10% и 12% соответственно. Эта тенденция была особенно заметной в ортопедических и урологических операциях, а также в плановых вмешательствах.

"Среди взрослых, которым проводили хирургические процедуры, вероятность тяжелых последствий, включая смерть, повторную госпитализацию и осложнения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, выросла на 5% для пациентов, которые проходили операцию непосредственно перед выходными. Эффект этих выходных был замечен во многих узких специальностях, в частности среди пациентов, которым проводили плановые операции", - подчеркнули ученые.

Почему операции в пятницу более рискованные?

Основной причиной этого явления исследователи называют сокращение количества медицинского персонала в выходные дни. Пациенты, прооперированные в пятницу, часто остаются в больнице на субботу и воскресенье, когда количество врачей и медсестер ограничено, а доступ к старшим специалистам затруднен.

"Команда выходных с небольшим персоналом может иметь меньшую вероятность выявить острые осложнения и действовать на них на ранних стадиях их развития, что приводит к более высокому уровню осложнений у пациентов", - говорят ученые.

Кроме того, пятничные операции чаще проводят младшие хирурги с меньшим опытом работы в операционной. И у них в пятницу уменьшен доступ к старшим коллегам или консультантам.

И персонал, работающий в выходные, в невыгодном положении, поскольку они менее знакомы с пациентами, чем команды будних дней, которые руководили уходом целую неделю.

И это не все.

Похожее исследование провели также в Нидерландах и оно показало, что операции именно в пятницу увеличивают риск осложнений и смертности в последующие 30 дней на 20%.

А метаанализ более 8 миллионов пациентов во всем мире, проведенный еще в 2018 году, выявил высокий риск операций, которые проводятся в пятницу - 24% тяжелых осложнений и смертности.

Учитывая эти данные, ученые рекомендуют пациентам и медицинским учреждениям тщательно планировать время проведения хирургических вмешательств, чтобы минимизировать возможные риски и обеспечить лучшие результаты лечения.

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