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Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям 50+

Воскресенье 05 января 2025 12:00
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Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям 50+ Фото: Какой чай нельзя пить людям 50+ (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди старше 60 лет могут улучшить свое самочувствие, выбрав правильные напитки. Врачи советуют обратить внимание на зеленый чай и травяные сборы, которые обладают целым рядом полезных свойств, способствующих поддержанию здоровья.

Какие чаи нельзя пить пожилым людям - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие чаи вредны для пожилых людей

Не все чаи одинаково полезны для пожилых людей. Врачи предупреждают, что некоторые напитки могут оказать негативное влияние:

Крепкий черный чай - богат танинами, которые связывают кальций и мешают его усвоению. Это может привести к снижению плотности костей и повысить риск остеопороза.

Вчерашний чай - в нем могут образовываться вредные соединения, негативно влияющие на работу печени и почек.

Сладкий чай - повышает риск диабета II типа, провоцирует набор лишнего веса и нарушает обмен веществ.

Горячий чай (>60°C) - по данным исследований, регулярное употребление чрезмерно горячих напитков повышает риск развития рака пищевода до 90%.

Полезные чаи для пожилых людей

Врачи рекомендуют зеленый чай и травяные сборы, которые положительно влияют на организм:

  • Зеленый чай богат антиоксидантами и катехинами. Он помогает бороться со старением клеток, снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и поддерживает работу сердца.

Травяные сборы:

  • Мята успокаивает нервную систему, уменьшает напряжение.
  • Мелисса - улучшает сон и снижает давление
  • Шиповник - богата витамином С, укрепляет иммунитет.
  • Зверобой - способствует улучшению настроения, борется с тревожностью.
  • Ромашка - снижает воспаление, улучшает пищеварение, полезна для гипертоников.

Рекомендации для пожилых людей

Чтобы получить максимальную пользу от чая, пожилым людям советуют придерживаться простых правил:

  • Не пить слишком горячие напитки, давать чаю немного остыть перед употреблением.
  • Избегать добавления большого количества сахара.
  • Менять травяные сборы, чтобы разнообразить рацион и не вызвать привыкания к отдельным компонентам.
  • Пить чай в умеренном количестве - не более 3-4 чашек в день.

Зеленый чай и травяные сборы - идеальный выбор для пожилых людей, который не только улучшает здоровье, но и приносит удовольствие.

Кстати, названа распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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