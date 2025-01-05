Какой чай ни в коем случае нельзя пить людям 50+
Люди старше 60 лет могут улучшить свое самочувствие, выбрав правильные напитки. Врачи советуют обратить внимание на зеленый чай и травяные сборы, которые обладают целым рядом полезных свойств, способствующих поддержанию здоровья.
Какие чаи нельзя пить пожилым людям - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какие чаи вредны для пожилых людей
Не все чаи одинаково полезны для пожилых людей. Врачи предупреждают, что некоторые напитки могут оказать негативное влияние:
Крепкий черный чай - богат танинами, которые связывают кальций и мешают его усвоению. Это может привести к снижению плотности костей и повысить риск остеопороза.
Вчерашний чай - в нем могут образовываться вредные соединения, негативно влияющие на работу печени и почек.
Сладкий чай - повышает риск диабета II типа, провоцирует набор лишнего веса и нарушает обмен веществ.
Горячий чай (>60°C) - по данным исследований, регулярное употребление чрезмерно горячих напитков повышает риск развития рака пищевода до 90%.
Полезные чаи для пожилых людей
Врачи рекомендуют зеленый чай и травяные сборы, которые положительно влияют на организм:
- Зеленый чай богат антиоксидантами и катехинами. Он помогает бороться со старением клеток, снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение и поддерживает работу сердца.
Травяные сборы:
- Мята успокаивает нервную систему, уменьшает напряжение.
- Мелисса - улучшает сон и снижает давление
- Шиповник - богата витамином С, укрепляет иммунитет.
- Зверобой - способствует улучшению настроения, борется с тревожностью.
- Ромашка - снижает воспаление, улучшает пищеварение, полезна для гипертоников.
Рекомендации для пожилых людей
Чтобы получить максимальную пользу от чая, пожилым людям советуют придерживаться простых правил:
- Не пить слишком горячие напитки, давать чаю немного остыть перед употреблением.
- Избегать добавления большого количества сахара.
- Менять травяные сборы, чтобы разнообразить рацион и не вызвать привыкания к отдельным компонентам.
- Пить чай в умеренном количестве - не более 3-4 чашек в день.
Зеленый чай и травяные сборы - идеальный выбор для пожилых людей, который не только улучшает здоровье, но и приносит удовольствие.
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