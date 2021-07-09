Кива засветился на дорогущем курорте и выложил за отдых 10 тысяч (видео)

"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", – прокомментировал свой пост Майман.

Он встретился с народным избранником на пирсе отеля, а потом пошел за ним, задавая ему на ходу вопросы.

Майман поинтересовался, откуда у народного депутата деньги на отдых в люксовом отеле. Интересно, что сам ветеран АТО тоже находится здесь на отдыхе.

"Ты ко мне приехал? Что стержень сломался", - спросил Майман Киву.

Отметим, что Rixos Sungate - является одним из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих можно встретить много знаменитостей.

Конфликт Кива и ветерана АТО

Отметим, что Михаил Майман и скандальный нардеп Илья Кива уже давно являются врагами. В январе 2020 года они подрались в ресторане.

Михаил Майман и Илья Кива подрались в ресторане Киева