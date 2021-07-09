Ківа засвітився на дорогому курорті і виклав за відпочинок 10 тисяч (відео)

"Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - прокоментував свій пост Майман.

Він зустрівся з народним обранцем на пірсі готелю, а потім пішов за ним, ставлячи йому на ходу питання.

Майман поцікавився, звідки у народного депутата гроші на відпочинок в люксовому готелі. Цікаво, що сам ветеран АТО теж знаходиться тут на відпочинку.

"Ти до мене приїхав? Що стрижень зламався", - запитав Майман Ківу.

Відзначимо, що Rixos Sungate - є одним з найдорожчих і шикарних готелів Туреччини на узбережжі Анталії. Сюди часто приїжджають з концертами зірки шоу-бізнесу, а серед відпочиваючих можна зустріти багато знаменитостей.

Конфлікт Ківа і ветерана АТО

Зазначимо, що Михайло Майман і скандальний нардеп Ілля Ківа вже давно є ворогами. У січні 2020 року вони побилися в ресторані.

Михайло Майман та Ілля Кива побилися в ресторані Києва